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Κομισιόν για αντιδράσεις Τουρκοκυπρίων στον διορισμό Φίτο: Θα συνομιλήσει και με τις δύο κοινότητες του νησιού
Ειδήσεις
16:13 - 14 Ιουλ 2026

Κομισιόν για αντιδράσεις Τουρκοκυπρίων στον διορισμό Φίτο: Θα συνομιλήσει και με τις δύο κοινότητες του νησιού

Reporter.gr Newsroom
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Το μήνυμα ότι ο νέος Ειδικός Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, Ραφαέλε Φίτο, θα αναλάβει πρωτοβουλίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις δύο κοινότητες του νησιού, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό, έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια της μεσημβρινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες, η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Λουίζ Μπόζι, υπογράμμισε ότι ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κύπρο θα κινηθεί με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, συμβάλλοντας στις προσπάθειες για μια συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

«Ο Φίτο θα έρθει σε επαφή με όλους τους συνομιλητές»

Η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε μετά από ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς, η οποία υποστήριξε ότι δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για τον διορισμό του Ραφαέλε Φίτο και διατύπωσε ισχυρισμούς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνεργάζεται ισότιμα με τις δύο πλευρές.

Απαντώντας, η Λουίζ Μπόζι ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της επανένωσης της Κύπρου.

«Η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σε ευθυγράμμιση με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα εξήγησε ότι ο Ραφαέλε Φίτο θα αναπτύξει επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συνομιλητές, με ιδιαίτερη έμφαση στις δύο κυπριακές κοινότητες, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Όπως σημείωσε, ο στόχος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.

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Σε στενή συνεργασία με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής επισήμανε ακόμη ότι ο νέος Ειδικός Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών.

«Ο Φίτο θα συμβάλει στη διαδικασία διευθέτησης εντός του πλαισίου του ΟΗΕ, σε στενή συνεργασία με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άγχελα Ολγκίν Κουεγιαρ», δήλωσε η Λουίζ Μπόζι.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο διορισμός του βασίστηκε σε εκτεταμένες διαβουλεύσεις και επαφές που προηγήθηκαν με τους αρμόδιους συνομιλητές.

«Διαθέτει την εμπειρία για να προωθήσει τη διαδικασία»

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, υπερασπίστηκε την επιλογή του Ραφαέλε Φίτο, χαρακτηρίζοντάς τον ιδιαίτερα έμπειρο πολιτικό.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για πρόσωπο με σημαντική εμπειρία σε ζητήματα διακυβέρνησης, περιφερειακής συνεργασίας και θεσμικού διαλόγου.

«Διορίστηκε γιατί πιστεύουμε ότι διαθέτει τις δεξιότητες και την εμπειρία για να προωθήσει τα πράγματα», δήλωσε ο κ. Γκιλ, υπογραμμίζοντας ότι η προώθηση των προσπαθειών για το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη συνάντηση με την Ολγκίν

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το πότε θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση του Ραφαέλε Φίτο με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγχελα Ολγκίν.

Ωστόσο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), θεωρείται πιθανό μια τέτοια συνάντηση να πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου, στο πλαίσιο του συντονισμού των επόμενων βημάτων για την επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Οι εκτιμήσεις για τον ρόλο του Ραφαέλε Φίτο

Οι ίδιες διπλωματικές πηγές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή του Ραφαέλε Φίτο, επισημαίνοντας ότι η στενή πολιτική σχέση του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και η επιρροή που διαθέτει στο Κολέγιο των Επιτρόπων, αναμένεται να ενισχύσουν τον ρόλο του.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι η βαθιά γνώση του των ευρωπαϊκών θεσμών, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της πολιτικής πραγματικότητας στις Βρυξέλλες θα του επιτρέψει να συγκροτήσει γρήγορα την ομάδα του και να αναπτύξει στενή συνεργασία με τη Μαρία Άγχελα Ολγκίν.

Στόχος αυτής της συνεργασίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι να αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή εμπειρία και τεχνογνωσία προς υποστήριξη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, σε πλήρη συντονισμό με το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

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