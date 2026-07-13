Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία

Την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών μέσα από ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι 17 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τις 17 παρεμβάσεις, ότι οι παρεμβάσεις που προτείνει το κόμμα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με έμφαση στη δίκαιη ανάπτυξη, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα δημιουργεί βιώσιμες προοπτικές για την οικονομία.

«Θα συνεχίσουμε με συνέπεια στο ίδιο πλαίσιο. Πιστεύουμε ότι οι πολίτες θα αναγνωρίσουν το σχέδιό μας για πολιτική αλλαγή και θα μας πιστώσουν την αξιοπιστία μας. Κάποιοι υποσχέθηκαν πολλά αλλά υλοποίησαν λίγα. Εμείς ζητάμε την εμπιστοσύνη των πολιτών με συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησε στην υλοποίηση κοστολογημένων δεσμεύσεων που είχε αναλάβει πριν από τις εκλογές. Αντίθετα, όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει πλήρως τεκμηριωμένες προτάσεις, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις για τις κύριες συντάξεις, την επαναφορά της 13ης σύνταξης και την ενίσχυση του ΕΚΑΣ μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα χωρίς να διαταράσσουν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ακόμη ότι η οικονομική ανάπτυξη που προβάλλει η κυβέρνηση δεν έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, καθώς –όπως ανέφερε– στηρίζεται κυρίως στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και στην έντονη δραστηριότητα γύρω από την αγορά ακινήτων και το real estate, χωρίς να οδηγεί σε ουσιαστική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας ή σε διατηρήσιμη ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Για Δημητριάδη: Όταν μου επιτίθενται έτσι, είναι παράσημο

O Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα όσα υποστήριξε ο πρώην γγ της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γρηγόρης Δημητριάδης για το θέμα των υποκλοπών σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η έκφραση "έφαγα σφαίρα" δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία», ενώ συμπλήρωσε: «Όταν μου επιτίθενται έτσι είναι παράσημο. Θα έπρεπε να απασχολούν τον πρωθυπουργό».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «τους τρομοκρατεί η αλήθεια» που «όταν αποκαλυφθεί το οικόσημο της οικογένειας Μητσοτάκη θα μπει στο ντουλάπι της Ιστορίας» και πως «ο κ. Δημητριάδης δεν μιλάει για το καλό της οικογένειας αλλά χαϊδεύει κάποιους άλλους».

«Πλήττουν τη χώρα τέτοιες συμπεριφορές. Η πολιτική αλλαγή με συνεργασία με τη ΝΔ δεν μπορεί να υπάρξει. Σημαίνει νέο ήθος» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.