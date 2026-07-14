Motor Oil: Έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 στο diesel έως τον Αύγουστο

Η Motor Oil ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει το μέτρο που έχει εξαγγείλει η Πολιτεία για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα, συμμετέχοντας στην έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία επισημαίνει ότι οι έντονες διεθνείς αναταράξεις και οι ασύμμετρες αντιδράσεις των αγορών δημιουργούν πιέσεις τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα όπως αναφέρει:

«Οι εντελώς απρόβλεπτες, μεγάλες διεθνείς αναταράξεις και οι ασύμμετρες αντιδράσεις των αγορών σε αυτές, προκαλούν δυσκολίες τόσο στους πολίτες-καταναλωτές, όσο και στις επιχειρήσεις-προμηθευτές.

Η επιχείρηση διύλισης της Motor Oil εξοικειωμένη με αυτά λόγω της ανέκαθεν έκθεσης της κατά τουλάχιστον τα δύο τρίτα των δραστηριοτήτων της στις διεθνείς αγορές, και αισθανόμενη την υποχρέωση αρωγής, θα πράξει στο πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Πολιτεία».