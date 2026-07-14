Φωτιά στο Αλιβέρι: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την αντιμετώπιση της αγροτοδασικής πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) στην περιοχή Λάτα της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, στις 13:45 εστάλη δεύτερο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν άμεσα προς το Αλιβέρι. Είχε προηγηθεί, στις 12:17, ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής για την πυρκαγιά.

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Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η Εύβοια βρίσκεται σήμερα σε υψηλή κατηγορία κινδύνου (κατηγορία 3).

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 80 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 20ής ΕΜΟΔΕ και 24 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμβάλλουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, το drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο εντόπισε έγκαιρα την εστία της πυρκαγιάς, εξακολουθεί να μεταδίδει εικόνα σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο.

Στην περιοχή βρίσκεται και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

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