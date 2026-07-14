Συνεχίζεται η «αλματώδης» άνοδος στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $87 το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία την Τρίτη (14/7), φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, μετά την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά του Ιράν και την αναζωπύρωση των επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, που ενισχύουν τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το φόντο, το αργό Brent ενισχύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τις 12 Ιουνίου, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ξεπερνά στο υψηλότερο σημείο από τις 16 Ιουνίου, δηλαδή πριν από την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στις 17 Ιουνίου, που είχε ως στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ειδικότερα λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν αυτή την ώρα άνοδο 4,53% στα 87,10 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) καταγράφει αντίστοιχη άνοδο 3,57% στα 80,95 δολάρια ανά βαρέλι.

«Παρότι υπογράφηκε το μνημόνιο κατανόησης και επετεύχθη συμφωνία, αυτή δεν άντεξε ούτε για λίγες εβδομάδες. Αυτή ακριβώς είναι η ανησυχία που προσπαθεί να αποτιμήσει σήμερα η αγορά», δήλωσε η αναλύτρια της ANZ, Σόνι Κουμάρι.

Όπως πρόσθεσε, «εκτιμούμε ότι η κορύφωση της έντασης έχει πλέον περάσει. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ανοδικοί κίνδυνοι για τις τιμές του πετρελαίου, εφόσον συνεχιστούν οι διαταραχές, γεγονός που θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές στην περιοχή των 85 έως 90 δολαρίων ανά βαρέλι».

Υπενθυμίζεται ότι οι εχθροπραξίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κλιμακώθηκαν εκ νέου αυτή την εβδομάδα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό κατά της ιρανικής ναυτιλίας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν όταν δύο πετρελαιοφόρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επλήγησαν από ιρανικούς πυραύλους cruise στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Παράλληλα, στοιχεία για τη ναυτιλιακή κίνηση έδειξαν τη Δευτέρα ότι ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.

Σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, η Citi εκτίμησε ότι έχει αυξηθεί το ενδεχόμενο η ιρανική ηγεσία να αποχωρήσει από το μνημόνιο κατανόησης έως και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα τέτοιο σενάριο, σύμφωνα με την τράπεζα, θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Μοχσέν Πακνετζάντ, ανέφερε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Telegram ότι οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου συνεχίζονται κανονικά, παρά την κατάργηση, την περασμένη εβδομάδα, της εξαίρεσης εξήντα ημέρων από τις αμερικανικές κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα.

Την ίδια ώρα, το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη εκτόξευσε πυραύλους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, κατηγορώντας το Ριάντ ότι βομβάρδισε τη Δευτέρα αεροδρόμιο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό του.

«Εάν οι Χούθι επεκτείνουν τις επιθέσεις τους σε εγκαταστάσεις και φορτία αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, ενδέχεται να δημιουργηθούν νέες αβεβαιότητες στις ροές πετρελαίου από την περιοχή», ανέφερε σε σημείωμά του ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Gabelli Funds, Σάιμον Γουόνγκ.

Στο μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον δύο ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, στις περιφέρειες Μπασκορτοστάν και Κρασνοντάρ.

Συνεχίζεται η άνοδος για το φυσικό αέριο - Rebound στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία το μεσημέρι της Τρίτης, αυξημένα κατά 4,24% στα 53,45 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,48% στα 4,024.97 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει αύξηση 0,51% στα 58,26 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια στιγμή, ο χαλκός σημειώνει άνοδο 1,79% στα 6,3927 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο υποχωρεί 0,16% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1397 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχη μείωση κατά 0,22% εμφανίζει και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3376 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η βρετανική λίρα κερδίζει 0,11% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8519 λίρα ανά ευρώ.