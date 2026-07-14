Σε στάση αναμονής η αγορά των crypto – Οι γεωπολιτικές πιέσεις κρατούν το Bitcoin κοντά στα $62.500

Η σημαντική κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως επηρέασε αρνητικά και την αγορά των κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να υποχωρεί τη Δευτέρα από τα επίπεδα άνω των 64.400 δολαρίων σε χαμηλό αρκετών ημερών, κοντά στα 61.800 δολάρια, όπου τελικά βρήκε στήριξη.

Παράλληλα, τα περισσότερα κρυπτονομίσματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινούνται εκ νέου πτωτικά σήμερα.

Η ανακοίνωση της Strategy για τη μεγάλη πώληση Bitcoin στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας προκάλεσε έντονη μεταβλητότητα στην αγορά. Αρχικά, το BTC υποχώρησε από τα 64.000 στα 61.200 δολάρια, μια αντίδραση που θεωρήθηκε αναμενόμενη λόγω του μεγέθους της συναλλαγής. Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η άμεση ανάκαμψη, με το Bitcoin να εκτοξεύεται μέσα σε λίγες ώρες έως τα 64.600 δολάρια.

Η ανοδική αυτή κίνηση, όμως, δεν είχε διάρκεια. Η αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενίσχυσε εκ νέου τις πιέσεις των πωλητών, οδηγώντας το Bitcoin σε νέα πτώση, αυτή τη φορά έως τα 61.600 δολάρια, πριν ξεκινήσει ακόμη μία προσπάθεια ανάκαμψης.

Η κορύφωση αυτής της αντίδρασης ήρθε το Σαββατοκύριακο, όταν το κορυφαίο κρυπτονόμισμα επέστρεψε στα 64.600 δολάρια. Αν και δεν κατάφερε να διασπάσει αυτό το επίπεδο, διατηρήθηκε για το μεγαλύτερο μέρος του διημέρου κοντά στις 64.000 δολάρια.

Το θετικό στοιχείο για την αγορά ήταν ότι η Strategy δεν προχώρησε σε νέες αγορές ή πωλήσεις Bitcoin την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που περιόρισε τις ανησυχίες των επενδυτών. Ωστόσο, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ πυροδότησε νέο κύμα πωλήσεων, με αποτέλεσμα το Bitcoin να διολισθήσει έως τα 61.800 δολάρια.

Έκτοτε, το Bitcoin έχει ανακτήσει μέρος των απωλειών του και διαπραγματεύεται σχεδόν 1.000 δολάρια υψηλότερα, αν και εξακολουθεί να εμφανίζει μηνιαία πτώση της τάξης του 3%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Bitcoin παραμένει κάτω από τα 1,26 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των altcoins διαμορφώνεται στο 56,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά ακόμη 20 δισ. δολάρια και πλέον διαμορφώνεται κάτω από τα 2,22 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) το Bitcoin αποδυναμώνεται ελαφρώς κατά 0,36% στα 62.579,69 δολάρια, ενώ το Ethereum ενισχύεται κατά 0,44% στις 1.785,64 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το ΒΝΒ σημειώνει ήπια άνοδο 0,11% στα 569,62 δολάρια, το XRP υποχωρεί κατά 0,77% στα 1,07 δολάρια και το Solana χάνει 1,54% στα 75,02 δολάρια.

Παράλληλα, το HYPE βυθίζεται κατά 2,62% στα 63,47 δολάρια, το LEO TOKEN ανεβαίνει κατά 0,31% στα 9,55 δολάρια, το XMR σημειώνει ζημιές 1,34% στα 324,3 δολάρια και το Litecoin κερδίζει 0,16% στα 43,74 δολάρια.

Τέλος το TRUMP υποχωρεί κατά 1,47% στα 1,52 δολάρια.