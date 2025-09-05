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Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης έχει παρατήσει την ύπαιθρο - Οι καταναλωτές είναι απροστάτευτοι
Πολιτική
12:54 - 05 Σεπ 2025

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης έχει παρατήσει την ύπαιθρο - Οι καταναλωτές είναι απροστάτευτοι

Reporter.gr Newsroom
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Στα Γιαννιτσά βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, όπου επισκέφθηκε τον αγροτικό σύλλογο Πέλλας και συνομίλησε με τα μέλη του.

Ο κ. Φάμελλος, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνάντηση, τόνισε ότι οι αγρότες των Γιαννιτσών ετοιμάζονται να κλείσουν τις εκμεταλλεύσεις τους λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής. Ακόμα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αφήσει χωρίς στήριξη την αγροτική παραγωγή και χωρίς προστασία τους καταναλωτές.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατήγγειλε σκάνδαλα και πολιτικές που πλήττουν την ύπαιθρο και ευνοούν οικονομικά λίγους. Καταλήγοντας, υπογράμμισε το γεγονός ότι χρειάζεται μεγάλη αλλαγή για να ζωντανέψουν τα χωριά και να μην ερημώσει η Ελλάδα.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Φάμελλου:

«Σήμερα ο λόγος είναι στους πολίτες της περιφέρειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιοδεύει στην Κεντρική Μακεδονία και οφείλω να στείλω από εδώ, από τα Γιαννιτσά, μια κραυγή αγωνίας. Οι αγρότες του διάσημου κάμπου των Γιαννιτσών, μας είπαν ότι ετοιμάζονται σιγά σιγά να κλείσουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Το κόστος παραγωγής είναι ακραίο. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην οργάνωση της αγροτικής παραγωγής και οι ίδιοι οι αγρότες μας λένε ότι στεναχωριούνται γιατί οι καταναλωτές βρίσκουν πολύ πιο ακριβά τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Έχει αφήσει ο κ. Μητσοτάκης την αγροτική παραγωγή χωρίς στήριξη και ταυτόχρονα έχει αφήσει και τους καταναλωτές χωρίς προστασία. Γιατί κάποιοι λύνουν και δένουν. Και αντί να σχεδιάζουμε την αγροτική παραγωγή στην πατρίδα μας, για να μείνει ο αγρότης στην ύπαιθρο, εδώ στην ακριτική Μακεδονία, έχουμε σκάνδαλα με τους «Χασάπηδες» και τους «Φραπέδες».

Ο κ. Μητσοτάκης έχει παρατήσει την ύπαιθρο και το μόνο που ένοιαζε την ΝΔ ήταν να φάνε τα λεφτά των αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά. Και στην ύπαιθρο απαιτείται μια μεγάλη αλλαγή: να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ».

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