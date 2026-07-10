Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

Σειρά 56 τροπολογιών για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028–2034 κατέθεσε στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, με στόχο μια ΚΑΠ πιο δίκαιη, πιο παραγωγική και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των αγροτών.

Οι τροπολογίες βάζουν στο επίκεντρο τον πραγματικά ενεργό αγρότη, τη μικρή και μεσαία οικογενειακή εκμετάλλευση, τους νέους και νεοεισερχόμενους παραγωγούς, τις γυναίκες της υπαίθρου, τις ορεινές, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, αλλά και την ανάγκη άμεσης προστασίας της γεωργικής παραγωγής από την κλιματική κρίση.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά η στήριξη της ΚΑΠ να κατευθύνεται σε όσους παράγουν πραγματικά και κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, αποκλείοντας τη λογική των ενισχύσεων προς όσους απλώς διατηρούν γεωργικές εκτάσεις χωρίς ουσιαστική παραγωγική δραστηριότητα.

Κεντρική θέση στις προτάσεις του έχει η δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, η αύξηση της ενίσχυσης για τους μικροκαλλιεργητές από 3.000 σε 5.000 ευρώ, η προστασία των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων από δυσανάλογες απώλειες εισοδήματος, καθώς και η πρόβλεψη ειδικών καθεστώτων στήριξης για τις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των νέων και νεοεισερχόμενων αγροτών, με πρόσθετη ενίσχυση τουλάχιστον 25% για όσους εγκαθίστανται σε ορεινές, νησιωτικές ή παραμεθόριες περιοχές, με πρόσβαση σε γη μέσω τραπεζών γης, μισθώσεων και συνεταιριστικών σχημάτων, καθώς και με ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία χαμηλού επιτοκίου και ευρωπαϊκές εγγυήσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Οι τροπολογίες προβλέπουν επίσης δωρεάν συμβουλευτική, επιχειρηματική καθοδήγηση, ψηφιακή κατάρτιση και τεχνική υποστήριξη για κάθε νέο ή νεοεισερχόμενο αγρότη για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την πρώτη εγκατάστασή του, αλλά και μέτρα για την ομαλή μεταβίβαση οικογενειακών εκμεταλλεύσεων από την παλαιότερη στη νεότερη γενιά.

Στο πεδίο της κλιματικής ανθεκτικότητας, ο Σάκης Αρναούτογλου προτείνει Εθνικά Σχέδια Κλιματικής Ανθεκτικότητας της Γεωργίας, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλιματικών Κινδύνων, καθώς και ειδική στήριξη για περιοχές που πλήττονται συστηματικά από ξηρασία, ερημοποίηση, πλημμύρες, παγετό, δασικές πυρκαγιές και άλλα ακραία φαινόμενα.

Παράλληλα, ζητά σε περίπτωση φυσικής καταστροφής να καταβάλλεται υποχρεωτικά προκαταβολή τουλάχιστον 50% της εκτιμώμενης αποζημίωσης εντός 30 ημερών από την πρώτη καταγραφή των ζημιών, ενώ προβλέπει ότι η στήριξη για πολυετείς καλλιέργειες πρέπει να καλύπτει όχι μόνο την απώλεια της τρέχουσας παραγωγής, αλλά και το εισόδημα που χάνεται μέχρι την πλήρη επαναφορά της παραγωγικής ικανότητας.

Σημαντικό μέρος των τροπολογιών αφορά τη διαχείριση του νερού στη γεωργία. Ο ευρωβουλευτής προτείνει Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Νερό στη Γεωργία, ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τους υδατικούς πόρους στις γεωργικές περιοχές, καθώς και διάθεση τουλάχιστον 20% των επενδυτικών πόρων σε έργα εξοικονόμησης νερού, με προτεραιότητα στη μείωση απωλειών στα αρδευτικά δίκτυα, στην αποδοτικότερη άρδευση και στην κατασκευή έργων αποθήκευσης νερού, με σεβασμό στην περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.

Οι τροπολογίες εισάγουν, ακόμη, ισχυρή διάσταση δίκαιου ανταγωνισμού και αμοιβαιότητας στο εμπόριο. Τα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να πληρούν ισοδύναμα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων, προστασίας του περιβάλλοντος, καλής μεταχείρισης των ζώων και εργασιακών συνθηκών με εκείνα που εφαρμόζονται στους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη θέση του αγρότη μέσα στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Οι τροπολογίες προβλέπουν δίκαιο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας για τους παραγωγούς, προστασία από συστηματικές αγορές προϊόντων κάτω από το τεκμηριωμένο κόστος παραγωγής και πληρωμές εντός 30 ημερών για τα ευπαθή αγροτικά προϊόντα.

Ο Σάκης Αρναούτογλου προτείνει, επίσης, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αγροτικού Κόστους για την παρακολούθηση του κόστους ενέργειας, λιπασμάτων, ζωοτροφών, καυσίμων, νερού και άλλων βασικών εισροών, ώστε οι αποφάσεις να βασίζονται σε πραγματικά και επικαιροποιημένα στοιχεία.

Οι προτάσεις του περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για τις ορεινές, νησιωτικές, εξόχως απόκεντρες και παραμεθόριες περιοχές, πρόσθετη αντισταθμιστική ενίσχυση για μικρά κατοικημένα νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, στήριξη παραδοσιακών καλλιεργειών και αυτόχθονων προϊόντων, καθώς και προστασία αυτόχθονων φυλών ζώων που αποτελούν μέρος της αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παράλληλα, αναγνωρίζεται ο ρόλος της εκτατικής και ημιεκτατικής κτηνοτροφίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην πρόληψη των πυρκαγιών και στη διατήρηση της ζωής σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, ενώ προτείνονται σχέδια βιώσιμης διαχείρισης βοσκοτόπων.

Οι τροπολογίες ενσωματώνουν επίσης και κρίσιμες παρεμβάσεις για τον αμπελοοινικό τομέα, μετά και την επιστολή του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, ο οποίος ζητά τη διατήρηση των ειδικών μέτρων στήριξης, του δεσμευμένου προϋπολογισμού και του ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου εφαρμογής για τον οίνο.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ θέτει επίσης για πρώτη φορά με σαφήνεια την ανάγκη να αναγνωριστούν τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα, προτείνοντας η ΚΑΠ να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε σχετικές υπηρεσίες.

Τέλος, οι τροπολογίες προωθούν την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών της ΚΑΠ, τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τη μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς και τη συνεργασία αγροτών, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον πρωτογενή τομέα.

Με αφορμή την κατάθεση των τροπολογιών, ο Σάκης Αρναούτογλου δήλωσε:

«Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική πρέπει να είναι ασπίδα για τον αγρότη, απάντηση στην κλιματική κρίση και μοχλός αναγέννησης της υπαίθρου.

Στηρίζουμε αυτούς που παράγουν, αυτούς που μένουν στον τόπο τους, αυτούς που κρατούν ζωντανά τα χωριά, τα νησιά, τα βουνά και τις παραμεθόριες περιοχές μας.

Ζητάμε δίκαιο εισόδημα, γρήγορες αποζημιώσεις, πρόσβαση των νέων στη γη, στήριξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και πραγματικά μέτρα για το νερό και την κλιματική ανθεκτικότητα.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για επισιτιστική ασφάλεια και την ίδια στιγμή να αφήνει τον παραγωγό μόνο του απέναντι στο κόστος, στην ξηρασία, στις καταστροφές και στις πιέσεις της αγοράς.

Η νέα ΚΑΠ πρέπει να υπηρετεί μια απλή αρχή: χωρίς αγρότες δεν υπάρχει ύπαιθρος, χωρίς ύπαιθρο δεν υπάρχει διατροφική ασφάλεια, χωρίς δίκαιη στήριξη δεν υπάρχει μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία.»