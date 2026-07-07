Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη

Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) βρίσκονται σήμερα (7/7) τέσσερα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων που κατά τόπους φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Ειδικότερα, στην Κρήτη, οι θερμοί και ξηροί άνεμοι δημιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά.

Από την Τετάρτη (8/7), ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται να υποχωρήσει στην κατηγορία 3 (υψηλός), καθώς οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, φτάνοντας έως και τα 6 μποφόρ. Ωστόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση.

Σε ό,τι αφορά τον καιρό, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 35 και 36 βαθμών Κελσίου.

Από την Πέμπτη αναμένεται μεταβολή του καιρού, με τοπικές βροχές και σύντομες καταιγίδες, κυρίως στις βόρειες και ανατολικές περιοχές της χώρας, ενώ προβλέπεται και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα προγνώσεις, δεν διαφαίνεται η εκδήλωση ακραίου κύματος καύσωνα έως και το προσεχές Σαββατοκύριακο. Παρ' όλα αυτά, ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει αυξημένος και απαιτείται συνεχής προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.