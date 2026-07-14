Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα μοντέλα SEAT & CUPRA

Η Τεχνοκάρ σε συνεργασία με την Volkswagen Financial Services προσφέρει νέα, ιδιαίτερα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα για όλα τα νέα μοντέλα SEAT και CUPRA, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στον πελάτη και διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την απόκτηση ενός νέου αυτοκινήτου.

Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα που είναι πλέον διαθέσιμα με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους, προνομιακά επιτόκια και με πολλαπλές επιλογές από την πλευρά του πελάτη στη λήξη της διάρκειάς τους για τις περιπτώσεις των προγραμμάτων Balloon, είναι τα ακόλουθα: Auto Credit (Balloon) με επιτόκιο 4,9% για διάρκεια 36 μηνών.

• Auto Credit (Balloon) με επιτόκιο 5,9% για διάρκεια 48 μηνών.

• Classic Credit με επιτόκιο 6,9% για διάρκεια έως 72 μήνες. Ακολουθούν δύο ενδεικτικά παραδείγματα χρηματοδότησης Auto Credit (Ballon): SEAT Ibiza 1.0 80HP Business: Διάρκεια: 48 μήνες Επιτόκιο: 5,9% Προκαταβολή: 30% Δόση: 139€ / μήνα

Ibiza 1.0 80HP Business: CUPRA Formentor 1.5 150HP DSG MHEV: Διάρκεια: 48 μήνες Επιτόκιο: 5,9% Προκαταβολή: 30% Δόση: 279€ / μήνα

Formentor 1.5 150HP DSG MHEV: