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ΗΠΑ: Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο
Ειδήσεις
16:06 - 14 Ιουλ 2026

ΗΠΑ: Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Στις ΗΠΑ, ο ρυθμός αύξησης των τιμών επιβραδύνθηκε αισθητά τον Ιούνιο, κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης στις τιμές της βενζίνης που ήταν αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των εντάσεων με το Ιράν τον περασμένο μήνα.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το CNN, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,5% τον Ιούνιο, έναντι 4,2% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) που δημοσιοποίησε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (Bureau of Labor Statistics).

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται το ποσοστό αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ανερχόταν στο 2,4%.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της FactSet εκτιμούσαν ότι ο πληθωρισμός θα επιβραδυνόταν στο 3,8% τον Ιούνιο.

Τέλος, να σημειωθεί ότι σε μηνιαία βάση, οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,4%, μετά την αύξηση κατά 0,5% που είχε καταγραφεί το Μάιο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση του γενικού επιπέδου των τιμών από τον Απρίλιο του 2020.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2026 - 16:07
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