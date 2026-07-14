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Τη Χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Υγεία
14:03 - 14 Ιουλ 2026

Τη Χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα είχε αντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ).

Σκοπός της συνάντησης ήταν να ενημερώσουν τον ανώτατο πολιτειακό παράγοντα της χώρας για τη Χάρτα με δράσεις σε κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας για το αναπνευστικό σύστημα, την οποία συνέταξε η ΕΠΕ, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την ίδρυσή της.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης, ο Γενικός Γραμματέας, Καθηγητής Πνευμονολογίας Πέτρος Μπακάκος, η Ειδική Γραμματέας και υπεύθυνη εκπαίδευσης Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Νικολέττα Ροβίνα και το Μέλος του Δ.Σ. Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Παρασκευή Κατσαούνου.

Ο κ. Τασούλας υπέγραψε τη Χάρτα και συνεχάρη την αντιπροσωπεία της ΕΠΕ για την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας τη σημασία της πρόληψης στην προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αποδοχή της πρόσκλησης και τον ενημέρωσε σχετικά με το περιεχόμενο των παρεμβάσεων και τους στόχους της Χάρτας.

Υπενθυμίζεται ότι τη Χάρτα έχουν ήδη συνυπογράψει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης και οι εκπρόσωποι των φορέων: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ, Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και Δημήτρης Κοντοπίδης, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Ασθενών με Πνευμονολογικά Νοσήματα «ΑΝΑΣΑ».

Η Χάρτα αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΠΕ και περιέχει σειρά παρεμβάσεων που αφορούν την πρόληψη των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων (CRDs). Οι 5+1 άξονες των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στη Χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας αφορούν: τους εμβολιασμούς, την παχυσαρκία, το περιβάλλον και την αναπνευστική υγεία, τα καπνικά προϊόντα και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα.

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