Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη ενδέχεται να αποθηκεύει drones και πυραύλους στην Κούβα, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα αναλάβει δράση εάν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν. Ωστόσο, δεν παρουσίασε αποδείξεις ούτε έδωσε λεπτομέρειες για τον φερόμενο οπλισμό.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα από το Οβάλ Γραφείο ότι οι αμερικανικές αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο το Ιράν να έχει αποθηκεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην Κούβα.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με μια υποτιθέμενη έκθεση πληροφοριών που έκανε λόγο για αυτό το ενδεχόμενο, ο Τραμπ απάντησε λακωνικά: «Αν τα έχουν, και είναι πολύ πιθανό να τα έχουν, θα το αντιμετωπίσουμε.»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ακόμη περισσότερο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στο νησί ενδέχεται να βρίσκονται και ιρανικοί πύραυλοι, θέμα που, όπως είπε, «εξετάζουμε αυτή τη στιγμή».

Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ δεν παρουσίασε φωτογραφίες, εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ούτε διευκρίνισε τον αριθμό, τον τύπο ή την ακριβή τοποθεσία του φερόμενου εξοπλισμού. Η ερώτηση που προκάλεσε τις δηλώσεις του προήλθε από δημοσιογράφο μέσου ενημέρωσης με συντηρητικό προσανατολισμό, ο οποίος επικαλέστηκε έκθεση που μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, βρισκόταν σε διπλανή αίθουσα τη στιγμή που απαντούσε στις ερωτήσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ζήτημα βρίσκεται ήδη στην ατζέντα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Προς το παρόν, το μόνο που έχει επιβεβαιωθεί είναι ότι η Ουάσιγκτον έχει ξεκινήσει να εξετάζει τις σχετικές πληροφορίες· όχι ότι ο οπλισμός αυτός υπάρχει πράγματι ή ότι συνιστά άμεση απειλή. Η κουβανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη σχολιάσει τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου.

Περισσότερες κυρώσεις σε ένα νησί που ήδη ασφυκτιά

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης προς την Αβάνα. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε δέκα οντότητες που συνδέονται με την κουβανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που, όπως ανέφερε, αποσκοπεί στον περιορισμό των «κακόβουλων δραστηριοτήτων του κουβανικού καθεστώτος». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι εταιρείες Enetec S.A. και Coreydan S.A., που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο καυσίμων, καθώς και οι επιχειρηματικοί όμιλοι Gecomex και Gemar.

Τον Ιούνιο, οι κυρώσεις είχαν ήδη επεκταθεί στον πρόεδρο της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, σε μέλη της οικογένειάς του, καθώς και στον συνταγματάρχη Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν, γιο του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο. Ο τελευταίος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορητήριο του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κατάρριψη, το 1996, δύο μικρών αεροσκαφών που πετούσαν Κουβανοί εξόριστοι, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Πέρα από το εμπάργκο που ισχύει εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει από τις αρχές του έτους και νέους περιορισμούς στον ενεργειακό τομέα. Οι κουβανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί αυτοί έχουν επιδεινώσει τη σοβαρή ενεργειακή κρίση και συνδέονται με τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που έχουν πλήξει τη χώρα φέτος, με πιο πρόσφατη εκείνη της περασμένης Παρασκευής.

Ανάλυση του Axios, την οποία επικαλούνται αρκετά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζει ότι το κουβανικό καθεστώς έχει εντάξει από το 2023 περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones ρωσικής και ιρανικής προέλευσης στις ένοπλες δυνάμεις του. Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, οι Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κούβας εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης αυτών των συστημάτων εναντίον αμερικανικών στόχων, όπως η ναυτική βάση του Γκουαντάναμο και εγκαταστάσεις στο Κι Ουέστ της Φλόριντα.

Ωστόσο, η ίδια η έκθεση επισημαίνει ότι η παρουσίαση των οπλισμένων drones ως αμυντικών μέσων αποτελεί περισσότερο διαστρέβλωση της ορολογίας παρά αποδεκτή στρατιωτική πρακτική. Παράλληλα, τονίζει ότι η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων ήταν αποτέλεσμα πολυετούς σχεδιασμού και όχι μια πρόχειρη αντίδραση στις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας.