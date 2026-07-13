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O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ
Ναυτιλία
20:41 - 13 Ιουλ 2026

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) ζήτησε τη Δευτέρα διευκρινίσεις σχετικά με τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι σκοπεύει να επιβάλει τέλος 20% στα εμπορεύματα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ για τη ναυτιλία εξέφρασε, πάντως, ξεκάθαρα την αντίθεσή του στην επιβολή τελών σε πλοία που διέρχονται από οποιοδήποτε στενό χρησιμοποιείται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, επαναβεβαιώνοντας την αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο.

Νωρίτερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναφέρουν έναν «αποκλεισμό του Ιράν» στα Στενά του Ορμούζ, διατηρώντας τη θαλάσσια οδό ανοικτή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Παράλληλα, όμως, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι θα επιβάλει χρέωση 20% στα φορτία που διέρχονται από τα Στενά, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα ασφαλείας. Η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου του Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η διέλευση εξακολουθεί να μην είναι εφικτή λόγω των πρόσφατων στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, το Συμβούλιο του IMO υιοθέτησε μη δεσμευτική απόφαση με την οποία καταδικάζει τη δημιουργία από το Ιράν μιας αρχής για την εποπτεία της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ και κάλεσε τα κράτη-μέλη να μην αναγνωρίσουν τις αξιώσεις κυριαρχίας της Τεχεράνης ή τυχόν περιορισμούς στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η απόφαση του Τραμπ ελήφθη αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης που εγγυάται την ελεύθερη εμπορική διέλευση μέσω των Στενών για διάστημα 60 ημερών, αρχής γενομένης από τις 19 Ιουνίου, ενώ παράλληλα απαιτεί από τα πλοία να υποβάλλουν αιτήματα διέλευσης μέσω της αρμόδιας ιρανικής αρχής που έχει οριστεί για τη διαχείριση του διαδρόμου διέλευσης.

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