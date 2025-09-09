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Ιταλία: Οι πολίτες μπροστά σε δύσκολο χειμώνα - Φόροι και αυξημένα έξοδα στο επίκεντρο
Ειδήσεις
17:10 - 09 Σεπ 2025

Ιταλία: Οι πολίτες μπροστά σε δύσκολο χειμώνα - Φόροι και αυξημένα έξοδα στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Μετά την επιστροφή τους από τις καλοκαιρινές διακοπές, ένα μεγάλο ποσοστό Ιταλών δηλώνει ότι προετοιμάζεται για έναν χειμώνα με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, το 30,9% των πολιτών που συμμετείχαν σε σχετική δημοσκόπηση απάντησε ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθεί υπό οικονομική πίεση εξαιτίας των δόσεων του φόρου εισοδήματος, η πληρωμή των οποίων ξεκινά στα τέλη του μήνα.

Το 41% των Ιταλών ηλικίας 45 με 64 ετών θεωρεί ότι το κύριο οικογενειακό του πρόβλημα, τους επόμενους μήνες θα είναι η αντιμετώπιση των έκτακτων και πάγιων εξόδων, με ιδιαίτερη αναφορά στο κόστος της ενέργειας και στους δημοτικούς και κρατικούς φόρους. Δεύτερη αιτία ανησυχίας, με ποσοστό 19,1%, είναι οι πιθανές εξελίξεις στην πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Το 84% των ερωτηθέντων, παράλληλα, θεωρεί ότι φέτος θα καταγραφεί σημαντική αύξηση σε ότι αφορά τα σχολικά είδη και το κόστος των σχολικών βιβλίων, τα οποία στην Ιταλία δεν διατίθενται δωρεάν από το κράτος.

Το 50,9% των νέων ηλικίας 19 με 24 ετών απάντησε στην δημοσκοπική έρευνα ότι το θέμα που το απασχολεί περισσότερο, προκαλώντας του μεγαλύτερο άγχος, είναι το πώς θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική επαγγελματική σταδιοδρομία. Το 17% των πολιτών, τέλος, αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας λεγόμενου «συνδρόμου επιστροφής από τις διακοπές», με συμπτώματα όπως αϋπνία, κόπωση, οξυθυμία και δυσκολία συγκέντρωσης την ώρα της δουλειάς.

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