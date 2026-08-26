Συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREMM

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται να υπογραφεί στη Ρώμη η Εφαρμοστική Ρύθμιση (Implementing Arrangement) μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, με την οποία ενεργοποιείται η διαδικασία απόκτησης από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini.

Πιο αναλυτικά, η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών θα πραγματοποιηθεί παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού υπουργού Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και των Αρχηγών Ναυτικού των δύο χωρών.

Την Εφαρμοστική Ρύθμιση θα υπογράψουν η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η αντίστοιχη ιταλική διεύθυνση εξοπλισμών.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί το επόμενο βήμα για την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και της Δήλωσης Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών φρεγατών FREMM, τα οποία είχαν υπογραφεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λα Σπέτσια, κατά τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας.

Με την υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της συμφωνίας για την απόκτηση των δύο πρώτων φρεγατών FREMM κλάσης Bergamini.

Ειδικότερα, η συμφωνία καθορίζει την αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάστασή τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης και ένταξής τους στο Πολεμικό Ναυτικό. Η φρεγάτα Carlo Bergamini (F-590) προβλέπεται να πωληθεί και να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η Virginio Fasan (F-591) αναμένεται να ακολουθήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029.

Παράλληλα, προβλέπονται οι όροι για την αρχική και τη μετέπειτα υποστήριξη των πλοίων, με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής τους διαθεσιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο Πολεμικό Ναυτικό.

Σημαντικό σκέλος της συμφωνίας αποτελεί και η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων σε εργασίες συντήρησης, αλλά και στην προσαρμογή και ενσωμάτωση νέων συστημάτων στις φρεγάτες.

Η απόκτηση των δύο FREMM εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού. Η συμφωνία διατηρεί, παράλληλα, τη δυνατότητα μελλοντικής απόκτησης επιπλέον πλοίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική του ελληνικού Στόλου.

Σε συνδυασμό με τις τέσσερις φρεγάτες τύπου FDI που έχουν ενταχθεί στον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας, καθώς και με το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φρεγατών τύπου MEKO, η ένταξη των FREMM αναμένεται να διαμορφώσει έναν ισχυρό πυρήνα μονάδων κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.

Στόχος του συνολικού σχεδιασμού είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής και επιχειρησιακής ικανότητας του Πολεμικού Ναυτικού και η αποτελεσματική διασφάλιση της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.