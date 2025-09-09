Κλιμακώνεται η ένταση: Η Ισπανία κλείνει τα σύνορα σε δύο υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου

Η Ισπανία απαγορεύει στο εξής την είσοδο στο έδαφός της δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα 9/9 το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών την επομένη της ανακοίνωσης από το Ισραήλ των ίδιων μέτρων κατά δύο ισπανών υπουργών.

Η κόντρα της Ισπανίας με το Ισραήλ με αφορμή τα γεγονότα στη Γάζα παίρνει μέρα με τη μέρα όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Έτσι, μετά τις χθεσινές σκληρές δηλώσεις που αντάλλαξαν μετά την ανάκληση από την Ισπανία του πρέσβη της στο Ισραήλ, σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι υπουργοί Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ περιλαμβάνονται «στο κατάλογο των προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις» και «δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ισπανικό έδαφος».