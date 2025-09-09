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Συνάντηση Πιερρακάκη με το προεδρείο της ΑΣΠΕ - Τι συζητήθηκε
Πολιτική
17:07 - 09 Σεπ 2025

Συνάντηση Πιερρακάκη με το προεδρείο της ΑΣΠΕ - Τι συζητήθηκε

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με το προεδρείο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπό τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υφυπουργοί κ. Θ. Πετραλιάς και κ. Γ. Κώτσηρας, καθώς και η Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής, κ. Χ. Μήλιου.

Από την πλευρά της Συνομοσπονδίας παρέστησαν ο Πρόεδρος κ. Θωμάς Γιαννιώτης, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Σταμούλης, η Γενική Γραμματέας κ. Δήμητρα-Ινές Αγγελή και ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρίκος, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και αναπληρωτής ταμίας.

Κατά τη δεύτερη αυτή συνάντηση του υπουργού με το προεδρείο της ΑΣΠΕ παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα βασικά μέτρα της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης που αφορούν τους πολύτεκνους. Ο υπουργός και οι υφυπουργοί εξήγησαν λεπτομερώς την αρχιτεκτονική του νέου φορολογικού συστήματος, το οποίο στοχεύει στη στήριξη του δημογραφικού και της μεσαίας τάξης.

Όπως τονίστηκε, τα οφέλη δεν θα αφορούν μόνο τους μισθωτούς πολύτεκνους, αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους ο φόρος θα είναι μηδενικός για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Είχαμε τη μεγάλη χαρά με το οικονομικό επιτελείο σήμερα να υποδεχτούμε τους πολύτεκνους εδώ, στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι η δεύτερη συνάντηση που κάνουμε μεταξύ μας. Η πρώτη ήταν πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το μήνα Ιούνιο, εάν δεν κάνω λάθος. Η γενική κατεύθυνση είναι αυτή η οποία δόθηκε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το φορολογικό σύστημα της χώρας μας αλλάζει. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ενσωματώνει το δημογραφικό στην εξίσωση και τη μεγάλη ανάγκη ανταπόκρισης στα μεγάλα προβλήματα τα οποία συναντά η χώρα μας σε σχέση με τη μείωση του αριθμού των γεννήσεων. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Μία φορολογική μεταρρύθμιση δεν επιλύει από μόνη της το πρόβλημα. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό βήμα αναγνώρισης αυτού του προβλήματος και αφαίρεσης βαρών από τις πλάτες των πολυτέκνων, από τις πλάτες χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΑΣΠΕ, Θωμάς Γιαννιώτης, αφού ευχαρίστησε τον υπουργό και τα στελέχη του Υπουργείου για τη δεύτερη πρόσκληση να επισκεφτούν το Υπουργείο, τόνισε: «Να πούμε ότι τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό για μια φορολογική οικογενειακή πολιτική είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όμως, εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η δημογραφική πολιτική δεν ολοκληρώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε μια δημογραφική πολιτική, θέτοντας το θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη μιας πολύτεκνης οικογένειας, η οποία θα έχει πλέον τις προϋποθέσεις να διαβιώσει σωστά».

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