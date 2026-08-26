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METLEN: Διευρύνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:56 - 26 Αυγ 2026

METLEN: Διευρύνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών

Reporter.gr Newsroom
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Ή METLEN υπογράφει εμβληματική σύμβαση με την Pulse CleanEnergy για έργο BESS ισχύος 129 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εγκατεστημένη χωρητικότητα 362 MWh.

Η METLEN με βάση ανακοίνωση, ενισχύει τη θέση της M RESET του Κλάδου Ενέργειας στον τομέα των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), υλοποιώντας σημαντικά έργα και ορόσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη διευρυνόμενη παρουσία της Εταιρείας στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας για το ηλεκτρικό δίκτυο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η METLEN υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση BoP (Balance of Plant) με την Pulse Clean Energy για το εμβληματικό έργο Penn BESS, ισχύος 129 MW, στην περιοχή West Midlands, με εγκατεστημένη χωρητικότητα μπαταριών 362 MWh. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης ενέργειας που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η Εταιρεία στη χώρα, ως προς τη χωρητικότητα αποθήκευσης.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση:

«Η Pulse Clean Energy είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος βρετανικός όμιλος ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, με ένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο έργων που συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και επιτρέπουν τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 400 MWh, ενώ επιπλέον 400 MWh βρίσκονται υπό κατασκευή, με στόχο να φτάσει τα 2 GWh έως το 2030.

Το αντικείμενο εργασιών της METLEN στο έργο περιλαμβάνει επίσης τις εργασίες σύνδεσης στο δίκτυο, έναν ακόμη κρίσιμο κρίκο για την ενσωμάτωση της ανανεώσιμης ενέργειας. Η ηλέκτριση της εγκατάστασης αναμένεται έως το τέλος του 2027.

Το σημαντικό αυτό έργο ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμα της METLEN στην υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το ενεργειακό τοπίο της χώρας εξελίσσεται. Συνολικά, η METLEN έχει ολοκληρώσει ή υλοποιεί σήμερα περίπου 30 μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών έργων και έργων συνδυασμού φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, συνολικής χωρητικότητας σχεδόν 2 GWh, σε συνεργασία με κορυφαίους εταίρους.

Στην Ιταλία, η METLEN εξασφάλισε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους €18 εκατ. για έργο BESS ισχύος 25 MW / 75 MWh στην Απουλία, στην επαρχία του Μπρίντιζι. Το έργο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία εντός του έτους και υποστηρίζεται από επταετή Physical Tolling Agreement με τον Όμιλο Dolomiti Energia. Η συγκεκριμένη συμφωνία μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης αποτελεί μία από τις πρώτες του είδους της στην ιταλική αγορά αποθήκευσης ενέργειας και αντανακλά ένα προηγμένο εμπορικό μοντέλο, το οποίο είναι ήδη καθιερωμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η METLEN δραστηριοποιείται στην ιταλική αγορά από το 2017, διευρύνοντας σταθερά την παρουσία της σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα, η Εταιρεία διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 3 GWh δυναμικότητας αποθήκευσης ενέργειας.

Στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Όμιλο Εταιρειών Καρατζή, η METLEN έχει αναπτύξει τη μεγαλύτερη αυτοτελή μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες που έχει προγραμματιστεί μέχρι σήμερα στη χώρα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Το έργο, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλία, έχει ισχύ 330 MW και εγκατεστημένη χωρητικότητα μπαταριών 790 MWh.

Η ισχύς της μονάδας έχει πλέον ενταχθεί στο εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη λειτουργία της και τη συμμετοχή της στις υπηρεσίες του δικτύου.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε πρόσφατα έργο αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 48 MW / 96 MWh στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, στην Κεντρική Μακεδονία.

Το έργο «Aenaos» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση / NextGenerationEU.

Συνολικά, τα έργα αυτά αποτυπώνουν την προσέγγιση της METLEN, η οποία αντιμετωπίζει την αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών όχι ως συμπληρωματική τεχνολογία, αλλά ως κρίσιμο καταλύτη της ενεργειακής μετάβασης: υποστηρίζει την ενσωμάτωση της ανανεώσιμης ενέργειας, παρέχει ευελιξία και υπηρεσίες σταθεροποίησης στο δίκτυο, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, περιορίζει τις περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ και συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και αξιόπιστου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.»

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