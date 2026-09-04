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Μακροβιότερη πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιταλίας η Μελόνι
Ειδήσεις
11:50 - 04 Σεπ 2026

Μακροβιότερη πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιταλίας η Μελόνι

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έγινε η μακροβιότερη κυβέρνηση στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας, ξεπερνώντας σε διάρκεια ακόμη και την κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Η ίδια η Ιταλίδα πρωθυπουργός υποδέχθηκε την εξέλιξη με «ευγνωμοσύνη και έντονο αίσθημα ευθύνης», τονίζοντας πως η πολιτική σταθερότητα δεν αποτελεί απλώς έναν αριθμητικό δείκτη, αλλά προϋπόθεση για να μπορεί μια χώρα να σχεδιάζει το μέλλον της, να λαμβάνει αποφάσεις και να τηρεί τις δεσμεύσεις της.

Η Μελόνι ανέλαβε την πρωθυπουργία στις 22 Οκτωβρίου 2022 και βρίσκεται πλέον στην εξουσία για 1.413 ημέρες. Παρά τις κατά καιρούς εντάσεις και τις κρίσεις μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, η κυβέρνησή της έχει καταφέρει να παραμείνει ενωμένη. Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χώρα που έχει γνωρίσει 68 διαφορετικές κυβερνήσεις μέσα σε περίπου οκτώ δεκαετίες.

Με αφορμή το ρεκόρ, το κόμμα της Μελόνι, τα Αδέλφια της Ιταλίας (FdI), διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο Μπάρι, στην περιοχή της Απουλίας. Δεκάδες λεωφορεία μεταφέρουν υποστηρικτές στην πόλη, ενώ ο χώρος στο λιμάνι μπορεί να φιλοξενήσει έως και 10.000 άτομα.

Τα Αδέλφια της Ιταλίας, κόμμα με νεοφασιστικές ρίζες, είχαν κερδίσει τις εκλογές του 2022 προβάλλοντας ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι πολιτικές της έχουν συμβάλει στη μείωση των αφίξεων μεταναστών κατά περίπου 80%.

Ωστόσο, για τη Μελόνι δεν αρκούν πλέον οι απολογισμοί της κυβερνητικής της θητείας. Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του 2027, καλείται να εξηγήσει και με ποιον τρόπο σκοπεύει να αξιοποιήσει τους τελευταίους μήνες της θητείας της, αλλά και ποιο είναι το σχέδιό της για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Την ίδια ώρα, στο ιστορικό κέντρο του Μπάρι, επικριτές της κυβέρνησης προγραμματίζουν αντιπολεμική και αντικυβερνητική διαδήλωση. Οι διοργανωτές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι προωθεί μια «οικονομία του πολέμου και των εξοπλισμών», ενισχύει τις πρακτικές ενός «αστυνομικού κράτους» και καλλιεργεί ένα εχθρικό κλίμα απέναντι στους μετανάστες.

Μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, αυξάνεται και η παρουσία δυνάμεων που βρίσκονται ακόμη πιο δεξιά από τη Μελόνι. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο πρώην στρατηγός Ρομπέρτο Βαννάτσι, επικεφαλής του κόμματος National Future (FN), το οποίο εμφανίζει σημαντική άνοδο στις δημοσκοπήσεις και έχει αρχίσει να ξεπερνά σε δημοτικότητα παραδοσιακούς συμμάχους της κυβέρνησης, όπως η Λέγκα και η Forza Italia.

Έτσι, παρά το ιστορικό ρεκόρ διάρκειας, η κυβέρνηση Μελόνι βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη περίοδο. Η πολιτική σταθερότητα αποτελεί αναμφίβολα σημαντικό επίτευγμα, όμως το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την Ιταλίδα πρωθυπουργό είναι να αποδείξει ότι αυτή η σταθερότητα μπορεί να μετατραπεί σε οικονομική ανάπτυξη και απτή βελτίωση της ζωής των πολιτών, διατηρώντας παράλληλα την πολιτική της επιρροή ενόψει των εκλογών του 2027.

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