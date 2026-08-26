ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιταλία: Ζητά €8 δισ. από την ΕΕ μέσω του SAFE για την ενίσχυση της άμυνας
Ειδήσεις
17:45 - 26 Αυγ 2026

Ιταλία: Ζητά €8 δισ. από την ΕΕ μέσω του SAFE για την ενίσχυση της άμυνας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην αξιοποίηση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού SAFE για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων στρέφεται η Ιταλία, καταθέτοντας αίτημα για χρηματοδότηση ύψους 8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα και επιβεβαίωσε σχετικά δημοσιεύματα, η Ρώμη απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας επισήμως πρόσβαση στα κονδύλια του προγράμματος.

Το SAFE (Security Action for Europe) αποτελεί μηχανισμό κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ο οποίος υποστηρίζεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την αμυντική βιομηχανία και τις στρατιωτικές δυνατότητες των κρατών-μελών. Παράλληλα, αποσκοπεί στο να διευκολύνει τις χώρες της Ένωσης να ανταποκριθούν στους αυξημένους στόχους αμυντικών δαπανών που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Έως 14,9 δισ. ευρώ μπορούσε να διεκδικήσει η Ρώμη

Η Ιταλία είχε τη δυνατότητα να αντλήσει έως και 14,9 δισ. ευρώ μέσω του SAFE, το συνολικό ύψος του οποίου μπορεί να φτάσει τα 150 δισ. ευρώ.

Η επιλογή της ιταλικής κυβέρνησης να ζητήσει τελικά 8 δισ. ευρώ έρχεται έπειτα από μήνες πολιτικών διαφωνιών στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στην αξιοποίηση του μηχανισμού έχει εμφανιστεί το κόμμα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, το οποίο έχει εκφράσει επανειλημμένα ενστάσεις για την προσφυγή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Αντίθετα, ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, κορυφαίο στέλεχος των Αδελφών της Ιταλίας, έχει ταχθεί υπέρ της χρήσης του SAFE, υποστηρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Πολιτικό και δημοσιονομικό κόστος

Η απόφαση της Ρώμης λαμβάνεται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών παραμένει σε μεγάλο βαθμό αντιδημοφιλής στην Ιταλία, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ενώ η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από την αντιπολίτευση να κατευθύνει τον περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο σε μέτρα στήριξης των νοικοκυριών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η άνοδος του ενεργειακού κόστους, η οποία έχει ενταθεί λόγω της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αυξάνοντας τις πιέσεις στην ιταλική οικονομία και στα δημόσια οικονομικά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η χρηματοδότηση μέσω του SAFE προσφέρει στη Ρώμη τη δυνατότητα να υλοποιήσει μέρος των προγραμματισμένων αμυντικών επενδύσεων με χαμηλότερο κόστος δανεισμού σε σχέση με την απευθείας προσφυγή στις αγορές.

Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ιταλία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών, στις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στους περιορισμούς που θέτει η δημοσιονομική της κατάσταση.

Με την επίσημη υποβολή του αιτήματος, η Ρώμη κάνει πλέον ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, μεταφέροντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2026 - 17:46
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

METLEN: Διευρύνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

METLEN: Διευρύνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών

Συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREMM
Ειδήσεις

Συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREMM

Μήνυμα ανθρωπιάς από τον Πάπα – «Πριν από τα σύνορα είναι οι άνθρωποι»
Ειδήσεις

Μήνυμα ανθρωπιάς από τον Πάπα – «Πριν από τα σύνορα είναι οι άνθρωποι»

Τουρισμός: Προβληματισμός από τα έσοδα Ιουνίου – Επί τάπητος το δίπολο ποιότητα-μαζικότητα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός: Προβληματισμός από τα έσοδα Ιουνίου – Επί τάπητος το δίπολο ποιότητα-μαζικότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
26/08/2026 - 17:53

Μητσοτάκης: Διήμερη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα με το βλέμμα στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
26/08/2026 - 17:51

Τραμπ: Δε νομίζω ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ειδήσεις
26/08/2026 - 17:45

Ιταλία: Ζητά €8 δισ. από την ΕΕ μέσω του SAFE για την ενίσχυση της άμυνας

Πολιτική
26/08/2026 - 17:34

Χρηστίδης (ΠΑΣΟΚ): Όχι άλλο σόου εις βάρος των συνταξιούχων

Ειδήσεις
26/08/2026 - 17:34

Politico: Ο Μαγιάρ αλλάζει σταδιακά εξωτερική πολιτική - Απειλή η Ρωσία για την Ουγγαρία 

Ειδήσεις
26/08/2026 - 17:29

Νεπάλ: Τουλάχιστον 95 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – Εκατοντάδες αγνοούμενοι, ανάμεσά τους 384 τουρίστες

Επιχειρήσεις
26/08/2026 - 17:17

Meta: Συμβιβασμός ύψους έως 16,7 δισ. δολαρίων για την υπόθεση εθισμού στα social media

Ειδήσεις
26/08/2026 - 17:16

Πολιτική προστασία: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (27/8) σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου

Χρηματιστήρια
26/08/2026 - 17:05

Wall: Σταθεροποιείται μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Στο επίκεντρο η Nvidia

Ειδήσεις
26/08/2026 - 16:48

Πεζεσκιάν σε ΗΠΑ: Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση – Σκληραίνει στάση η Τεχεράνη

Ειδήσεις
26/08/2026 - 16:42

Reuters: Η πρόταση Μελανσόν για διαγραφή του χρέους προκαλεί πολιτική θύελλα στη Γαλλία

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/08/2026 - 16:38

Μετρό Θεσσαλονίκης: 60.000 επιβάτες την ημέρα θα εξυπηρετεί από αύριο 27/8 η επέκταση προς Καλαμαριά

Ανακοινώσεις
26/08/2026 - 16:24

ΟΛΠ: Διορισμός Ειδικού Διαπραγματευτή από Euronext Athens

Ειδήσεις
26/08/2026 - 16:22

ΗΠΑ: Ο επίμονος πληθωρισμός περιπλέκει την επόμενη απόφαση της Fed για τα επιτόκια

Πολιτική
26/08/2026 - 16:06

ΕΛ.Α.Σ: «Επικοινωνιακό αφήγημα» της κυβέρνησης η αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας

Πολιτική
26/08/2026 - 15:50

Μαρινάκης από Θεσσαλονίκη: Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει

Πολιτική
26/08/2026 - 15:48

Τουρκία: Πολεμικές προετοιμασίες με το βλέμμα στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ

Ειδήσεις
26/08/2026 - 15:41

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: 53χρονος σκότωσε τη σύζυγό του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

Επιχειρήσεις
26/08/2026 - 15:35

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΠ και Νεπάλ

Ειδήσεις
26/08/2026 - 15:15

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί: Πολλές θέσεις εργασίας θα χαθούν για πάντα από την τεχνητή νοημοσύνη

Ειδήσεις
26/08/2026 - 15:08

Γιατί επισκέφτηκε αιφνιδιαστικά τη Μόσχα ο επικεφαλής της CIA

Πολιτική
26/08/2026 - 15:00

Κατρίνης: Μετά από εφτά χρόνια η κυβέρνηση ανακάλυψε την τουρκική προκλητικότητα

Magazino
26/08/2026 - 14:55

Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: Γιατί ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου έχει τη δική του γιορτή

Ειδήσεις
26/08/2026 - 14:52

Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις YPG εντάσσονται στον κρατικό στρατό

Νομίσματα
26/08/2026 - 14:48

Έχασε τη «μάχη» με τα $80.000 το Bitcoin – Σε φάση διόρθωσης η αγορά crypto

Ειδήσεις
26/08/2026 - 14:33

ΗΠΑ: «Πάγωσαν» όλες οι αιτήσεις για έκδοση μεταναστευτικής βίζα

Ναυτιλία
26/08/2026 - 14:28

Ισραηλινοί επιβάτες, drones και AIS - Νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκή ναυτιλιακή ασφάλεια

Ανακοινώσεις
26/08/2026 - 14:00

AUSTRIACARD: Στη DNP το 96,55% και ο δρόμος προς την έξοδο από τα χρηματιστήρια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/08/2026 - 13:56

METLEN: Διευρύνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών

Επιχειρήσεις
26/08/2026 - 13:49

ΗΠΑ: Παζάρια Meta με 29 πολιτείες για εξωδικαστικό συμβιβασμό – Στο τραπέζι έως $200 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ