Ιταλία: Ζητά €8 δισ. από την ΕΕ μέσω του SAFE για την ενίσχυση της άμυνας

Στην αξιοποίηση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού SAFE για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων στρέφεται η Ιταλία, καταθέτοντας αίτημα για χρηματοδότηση ύψους 8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα και επιβεβαίωσε σχετικά δημοσιεύματα, η Ρώμη απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας επισήμως πρόσβαση στα κονδύλια του προγράμματος.

Το SAFE (Security Action for Europe) αποτελεί μηχανισμό κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ο οποίος υποστηρίζεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την αμυντική βιομηχανία και τις στρατιωτικές δυνατότητες των κρατών-μελών. Παράλληλα, αποσκοπεί στο να διευκολύνει τις χώρες της Ένωσης να ανταποκριθούν στους αυξημένους στόχους αμυντικών δαπανών που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Έως 14,9 δισ. ευρώ μπορούσε να διεκδικήσει η Ρώμη

Η Ιταλία είχε τη δυνατότητα να αντλήσει έως και 14,9 δισ. ευρώ μέσω του SAFE, το συνολικό ύψος του οποίου μπορεί να φτάσει τα 150 δισ. ευρώ.

Η επιλογή της ιταλικής κυβέρνησης να ζητήσει τελικά 8 δισ. ευρώ έρχεται έπειτα από μήνες πολιτικών διαφωνιών στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στην αξιοποίηση του μηχανισμού έχει εμφανιστεί το κόμμα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, το οποίο έχει εκφράσει επανειλημμένα ενστάσεις για την προσφυγή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Αντίθετα, ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, κορυφαίο στέλεχος των Αδελφών της Ιταλίας, έχει ταχθεί υπέρ της χρήσης του SAFE, υποστηρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Πολιτικό και δημοσιονομικό κόστος

Η απόφαση της Ρώμης λαμβάνεται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών παραμένει σε μεγάλο βαθμό αντιδημοφιλής στην Ιταλία, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ενώ η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από την αντιπολίτευση να κατευθύνει τον περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο σε μέτρα στήριξης των νοικοκυριών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η άνοδος του ενεργειακού κόστους, η οποία έχει ενταθεί λόγω της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αυξάνοντας τις πιέσεις στην ιταλική οικονομία και στα δημόσια οικονομικά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η χρηματοδότηση μέσω του SAFE προσφέρει στη Ρώμη τη δυνατότητα να υλοποιήσει μέρος των προγραμματισμένων αμυντικών επενδύσεων με χαμηλότερο κόστος δανεισμού σε σχέση με την απευθείας προσφυγή στις αγορές.

Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ιταλία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών, στις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στους περιορισμούς που θέτει η δημοσιονομική της κατάσταση.

Με την επίσημη υποβολή του αιτήματος, η Ρώμη κάνει πλέον ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, μεταφέροντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.