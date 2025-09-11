Περισσότερα από 5.000 παιδιά στα προσφυγικά καμπς στην Ελλάδα - Οι ελλείψεις στις συνθήκες υποδοχής

Το σύστημα υποδοχής των ανθρώπων που ζητούν προστασία στην Ελλάδα στα νησιά και στην ενδοχώρα παραμένει ανεπαρκές, σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο τον Αύγουστο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται «Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο», στα τέλη του Ιουνίου του 2025 διέμεναν 19.065 άνθρωποι σε προσφυγικά καμπς τόσο στα νησιά όσο και στην ενδοχώρα. Στους ανθρώπους αυτούς συμπεριλαμβάνονται πάνω από 5.000 παιδιά. Επικρατέστερη χώρα καταγωγής των διαμενουσών/όντων σε καμπς στα τέλη του περασμένου έτους ήταν το Αφγανιστάν, ενώ ακολουθεί η Συρία. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνολικών διαμενόντων, συγκεκριμένα το 94%, βρίσκονταν εντός διαδικασίας ασύλου και επομένως δικαιούνταν συνθήκες υποδοχής, όπως στέγαση, σίτιση, ρουχισμό και μηνιαίο οικονομικό βοήθημα.

Καταγράφονται χρόνιες και συστηματικές ελλείψεις στις συνθήκες υποδοχής. Τα άτομα που διαμένουν στα καμπς δεν λαμβάνουν οικονομικό βοήθημα, παρόλο που προβλέπεται σαφώς από την ελληνική νομοθεσία, καθώς έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα υλοποίησής του και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί, ούτε αναμένεται σύντομα, νέα πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη συνέχισή του. Η τελευταία δόση του βοηθήματος που καταβλήθηκε σε αιτούσες/ούντες άσυλο αφορά τον μήνα Μάρτιο του 2025. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες/οι αιτούσες/ντες άσυλο στα καμπς εξακολουθούν να αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και απολύτως απαραίτητες βιοτικές ανάγκες τους.

Κατά δεύτερον, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις συνεχόμενες ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και διερμηνεία. Σε ότι αφορά τη στελέχωση των ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα καμπς στο πλαίσιο του προγράμματος «Ιπποκράτης», με βάση τα στοιχεία, στο σύνολο των καμπς της ΥπΥΤ, λειτουργούσαν συνολικά 60 γιατροί, σε σχέση με 54 στα τέλη του 2024. Ωστόσο, ενόψει του συνολικού πληθυσμού 19.065 διαμενουσών/όντων, αντιστοιχεί ένας γιατρός για 317 άτομα. Δομές όπως η Φιλιππιάδα, η Βέροια, η Κυλλήνη και ο Πύργος δεν είχαν καθόλου γιατρό.

Ο αριθμός των διερμηνέων που δραστηριοποιούνταν στα καμπς της ΥπΥΤ και για όλες τις γλώσσες ήταν 128 στις 30 Ιουνίου 2025. Έκτοτε, ωστόσο, έχει διακοπεί εκ νέου η παροχή διερμηνείας στα καμπς, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Η έλλειψη διερμηνείας συνεπάγεται αναπόφευκτα την αδυναμία πρόσβασης των ανθρώπων σε αναγκαίες υπηρεσίες, όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Τέλος, σε ότι αφορά τα ευάλωτα άτομα που ζητούν προστασία στην Ελλάδα, η μόνη μορφή στέγασης που εξακολουθεί να παρέχεται σε αυτά είναι τα καμπς, σχεδόν τρία χρόνια μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη δημιουργία του προγράμματος «Στήριξις», με το οποίο θα αποκαθίσταντο έστω 500 θέσεις φιλοξενίας σε διαμερίσματα για ευάλωτες/ους αιτούσες/ντες άσυλο σε αστικό ιστό. Στην πράξη λοιπόν, οι συνθήκες υποδοχής των ατόμων αυτών δεν διαφέρει καθόλου από αυτές που παρέχονται στον υπόλοιπο πληθυσμό των αιτούντων άσυλο, παρόλο που ο νόμος απαιτεί την παροχή ειδικών συνθηκών υποδοχής. Στο διάστημα του πρώτου εξαμήνου, η ΥπΥΤ εντόπισε 4.873 ευάλωτα άτομα στο πλαίσιο των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης που διεξάγονται στις ΚΕΔ και στα ΚΥΤ. Η πλειοψηφία των ευάλωτων αιτουσών/ούντων βρισκόταν στη Σάμο και τη Λέσβο από τα νησιά και στη Μαλακάσα και τη Ριτσώνα στην ενδοχώρα.

* Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο δημοσιεύει συστηματικά αναλύσεις των στατιστικών στοιχείων που παρέχονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, γύρω από την υποδοχή των αιτουσών/ούντων άσυλο, τη διαδικασία ασύλου και τη διοικητική κράτηση.