ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Περισσότερα από 5.000 παιδιά στα προσφυγικά καμπς στην Ελλάδα - Οι ελλείψεις στις συνθήκες υποδοχής
Ειδήσεις
11:27 - 11 Σεπ 2025

Περισσότερα από 5.000 παιδιά στα προσφυγικά καμπς στην Ελλάδα - Οι ελλείψεις στις συνθήκες υποδοχής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το σύστημα υποδοχής των ανθρώπων που ζητούν προστασία στην Ελλάδα στα νησιά και στην ενδοχώρα παραμένει ανεπαρκές, σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο τον Αύγουστο του 2025.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται «Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο», στα τέλη του Ιουνίου του 2025 διέμεναν 19.065 άνθρωποι σε προσφυγικά καμπς τόσο στα νησιά όσο και στην ενδοχώρα. Στους ανθρώπους αυτούς συμπεριλαμβάνονται πάνω από 5.000 παιδιά. Επικρατέστερη χώρα καταγωγής των διαμενουσών/όντων σε καμπς στα τέλη του περασμένου έτους ήταν το Αφγανιστάν, ενώ ακολουθεί η Συρία. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνολικών διαμενόντων, συγκεκριμένα το 94%, βρίσκονταν εντός διαδικασίας ασύλου και επομένως δικαιούνταν συνθήκες υποδοχής, όπως στέγαση, σίτιση, ρουχισμό και μηνιαίο οικονομικό βοήθημα.

Καταγράφονται χρόνιες και συστηματικές ελλείψεις στις συνθήκες υποδοχής. Τα άτομα που διαμένουν στα καμπς δεν λαμβάνουν οικονομικό βοήθημα, παρόλο που προβλέπεται σαφώς από την ελληνική νομοθεσία, καθώς έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα υλοποίησής του και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί, ούτε αναμένεται σύντομα, νέα πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη συνέχισή του. Η τελευταία δόση του βοηθήματος που καταβλήθηκε σε αιτούσες/ούντες άσυλο αφορά τον μήνα Μάρτιο του 2025. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες/οι αιτούσες/ντες άσυλο στα καμπς εξακολουθούν να αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και απολύτως απαραίτητες βιοτικές ανάγκες τους.

Κατά δεύτερον, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις συνεχόμενες ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και διερμηνεία. Σε ότι αφορά τη στελέχωση των ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα καμπς στο πλαίσιο του προγράμματος «Ιπποκράτης», με βάση τα στοιχεία, στο σύνολο των καμπς της ΥπΥΤ, λειτουργούσαν συνολικά 60 γιατροί, σε σχέση με 54 στα τέλη του 2024. Ωστόσο, ενόψει του συνολικού πληθυσμού 19.065 διαμενουσών/όντων, αντιστοιχεί ένας γιατρός για 317 άτομα. Δομές όπως η Φιλιππιάδα, η Βέροια, η Κυλλήνη και ο Πύργος δεν είχαν καθόλου γιατρό.

Ο αριθμός των διερμηνέων που δραστηριοποιούνταν στα καμπς της ΥπΥΤ και για όλες τις γλώσσες ήταν 128 στις 30 Ιουνίου 2025. Έκτοτε, ωστόσο, έχει διακοπεί εκ νέου η παροχή διερμηνείας στα καμπς, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Η έλλειψη διερμηνείας συνεπάγεται αναπόφευκτα την αδυναμία πρόσβασης των ανθρώπων σε αναγκαίες υπηρεσίες, όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Τέλος, σε ότι αφορά τα ευάλωτα άτομα που ζητούν προστασία στην Ελλάδα, η μόνη μορφή στέγασης που εξακολουθεί να παρέχεται σε αυτά είναι τα καμπς, σχεδόν τρία χρόνια μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη δημιουργία του προγράμματος «Στήριξις», με το οποίο θα αποκαθίσταντο έστω 500 θέσεις φιλοξενίας σε διαμερίσματα για ευάλωτες/ους αιτούσες/ντες άσυλο σε αστικό ιστό. Στην πράξη λοιπόν, οι συνθήκες υποδοχής των ατόμων αυτών δεν διαφέρει καθόλου από αυτές που παρέχονται στον υπόλοιπο πληθυσμό των αιτούντων άσυλο, παρόλο που ο νόμος απαιτεί την παροχή ειδικών συνθηκών υποδοχής. Στο διάστημα του πρώτου εξαμήνου, η ΥπΥΤ εντόπισε 4.873 ευάλωτα άτομα στο πλαίσιο των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης που διεξάγονται στις ΚΕΔ και στα ΚΥΤ. Η πλειοψηφία των ευάλωτων αιτουσών/ούντων βρισκόταν στη Σάμο και τη Λέσβο από τα νησιά και στη Μαλακάσα και τη Ριτσώνα στην ενδοχώρα.

* Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο δημοσιεύει συστηματικά αναλύσεις των στατιστικών στοιχείων που παρέχονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, γύρω από την υποδοχή των αιτουσών/ούντων άσυλο, τη διαδικασία ασύλου και τη διοικητική κράτηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 12:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Interview: Ακρίβεια και δυσαρέσκεια «χτυπούν» το Μαξίμου – Το 77% λέει «όχι» στις εξαγγελίες της ΔΕΘ
Πολιτική

Interview: Ακρίβεια και δυσαρέσκεια «χτυπούν» το Μαξίμου – Το 77% λέει «όχι» στις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Μητσοτάκης: Υποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά με 431 πλήρως ανακατασκευασμένα σχολεία
Πολιτική

Μητσοτάκης: Υποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά με 431 πλήρως ανακατασκευασμένα σχολεία

Τι να κάνετε αν το παιδί σας πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού
Τεχνολογία

Τι να κάνετε αν το παιδί σας πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Δεκάδες νεκροί στο Αφγανιστάν από νέες επιθέσεις του Πακιστάν
Ειδήσεις

Δεκάδες νεκροί στο Αφγανιστάν από νέες επιθέσεις του Πακιστάν

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ
Ειδήσεις

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες
Ειδήσεις

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 12:30

Σαλακάς: Από τραπεζικός όμιλος σε πρωταγωνιστή ανάπτυξης - Ο ρόλος της Alpha Bank στην αγορά M&A

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:29

Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες

Πολιτική
29/06/2026 - 12:20

Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 12:14

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Αναλύσεις
29/06/2026 - 12:02

Moody's: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Πολιτική
29/06/2026 - 11:46

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:45

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών

Αναλύσεις
29/06/2026 - 11:37

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:25

ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 11:13

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:52

Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 10:48

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Υγεία
29/06/2026 - 10:41

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/06/2026 - 10:38

Allwyn: Αναχρηματοδότηση-«κλειδί» μειώνει το κόστος χρηματοδότησης κατά €5 εκατ. ετησίως

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 10:37

Eurobank: Επαναγορά 2,98 εκατ. μετοχών με μέση τιμή €4,18 ανά μετοχή

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:29

Δεκάδες νεκροί στο Αφγανιστάν από νέες επιθέσεις του Πακιστάν

Οικονομία
29/06/2026 - 10:27

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμο από 1η Ιουλίου το ψηφιακό Αποδεικτικό Είσπραξης και νέες λειτουργικότητες

Εργασιακά
29/06/2026 - 10:18

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή σε 5 νέους κλάδους

Ακίνητα
29/06/2026 - 10:09

Alpha Bank για αγορά επαγγελματικών ακινήτων: Η Αθήνα οδηγεί την άνοδο τιμών και επενδύσεων

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:02

Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:55

Αττική Οδός: Ένοχα τρία στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό των οδηγών το 2022

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 09:45

Alpha Bank: Στα €0,0623 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα – Ημερομηνία καταβολής

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:40

Έκρηξη σε κατάστημα στα Πατήσια – Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη

Ακίνητα
29/06/2026 - 09:35

ΠΟΜΙΔΑ για ΜΙΔΑ: «Ανάσα» η νέα ρύθμιση για διορθώσεις στα ακίνητα – Το «τρωτό» σημείο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:23

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις – Νέα συνάντηση στο Κατάρ

Ναυτιλία
29/06/2026 - 09:15

Οι δασμοί Τραμπ οδηγούν τα ναύλα κοντά σε υψηλό διετίας

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 09:08

Ασιατικές αγορές: Αναζήτηση πυξίδας με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 08:58

Η Wall Street αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το ευρώ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 08:45

Γερμανία: Σε ποια καύσιμα οι εκπτώσεις έφτασαν στην αντλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ