Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην πάλη ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης - Συγχαρητήρια Μητσοτάκη

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης τα κατάφερε και σε παγκόσμιο επίπεδο ανδρών. Ο 24χρονος Έλληνας παλαιστής είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής των 79 κιλών στην ελευθέρα πάλη!

Στον τελικό που ολοκληρώθηκε στο Ζάγκρεμπ, ο Κουγιουμτσίδης νίκησε τον Αμερικανό Λίβαϊ Χάινς με 3-2 στα σημεία. Ο 21χρονος Χάινες είναι το ανερχόμενο ταλέντο των Αμερικανών στην κατηγορία, όμως μπροστά στον Κουγιουμτσίδη δεν είχε πολλές πιθανότητες.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Facebook στέλνει τα συγχαρητήρια του στον Κουγιουμτσίδη για την μεγάλη επιτυχία του αναφέροντας: «Συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που έγραψε απόψε ιστορία, χαρίζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, στο Ζάγκρεμπ. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στα 79κ. Ελευθέρας. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους!».