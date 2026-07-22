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Αγγλία: «Στοπ» στα ενεργειακά ποτά για τους κάτω των 16
Υγεία
21:15 - 22 Ιουλ 2026

Αγγλία: «Στοπ» στα ενεργειακά ποτά για τους κάτω των 16

Reporter.gr Newsroom
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Τα ενεργειακά ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη δεν έχουν καμία απολύτως θέση στα χέρια των παιδιών μας.

Με αυτό το σκεπτικό, η Αγγλία προχωρά σε μια ριζοσπαστική νομοθετική ρύθμιση, απαγορεύοντας επίσημα την πώλησή τους σε εφήβους κάτω των 16 ετών από τον ερχόμενο Απρίλιο. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε μια σύγχρονη μάστιγα που απειλεί άμεσα τη σωματική, ψυχική αλλά και σχολική υγεία των νέων, με στόχο να μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη κατανάλωση.

Σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, η κατάσταση τείνει να πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς περίπου 100.000 παιδιά καταναλώνουν καθημερινά αυτά τα σκευάσματα. Το πρόβλημα εμφανίζεται ακόμα πιο έντονο σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές και οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, όπου τα παιδιά είναι πολύ πιο πιθανό να καταναλώσουν ενεργειακά ποτά, καθιστώντας την κρατική παρέμβαση επιτακτική ανάγκη.

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