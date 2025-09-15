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Τουσκ: Εξουδετέρωση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία - Συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι
Ειδήσεις
22:06 - 15 Σεπ 2025

Τουσκ: Εξουδετέρωση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία - Συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στη Βαρσοβία, όταν οι πολωνικές Αρχές εντόπισαν και εξουδετέρωσαν drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Την αποκάλυψη έκανε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, μέσω ανάρτησής του στο Χ, σημειώνοντας: «Μόλις τώρα, η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους εξουδετέρωσε ένα drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια (Parkowa) και το Belweder».

Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, συνελήφθησαν δύο πολίτες της Λευκορωσίας, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια της χώρας, λίγες μόλις ημέρες μετά την εισβολή ρωσικών drone στον πολωνικό εναέριο χώρο, η οποία είχε προκαλέσει γενικό συναγερμό και κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νοτιοανατολική Πολωνία.

Οι Αρχές δεν έχουν προς το παρόν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του drone, ούτε για το αν μετέφερε εξοπλισμό παρακολούθησης ή υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 22:11
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