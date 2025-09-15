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Δούκας: Φέρνουμε πράσινο, πολιτισμό και υποδομές σε κάθε γειτονιά
Αυτοδιοίκηση
22:30 - 15 Σεπ 2025

Δούκας: Φέρνουμε πράσινο, πολιτισμό και υποδομές σε κάθε γειτονιά

Reporter.gr Newsroom
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Τις δημόσιες διαβουλεύσεις για την «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» συνέχισε ο Χάρης Δούκας, αυτή τη φορά με τους κατοίκους της 3ης και της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, οι οποίοι κατέθεσαν τις προτάσεις και τις ιδέες τους.

Στη συζήτηση για την 3η Δημοτική Κοινότητα, ο δήμαρχος Αθηναίων παρουσίασε το έργο της Διπλής Ανάπλασης, με συνολικό προϋπολογισμό 360 εκατομμυρίων ευρώ. Αναφέρθηκε στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και μίλησε για το έργο που αλλάζει τον Βοτανικό, αλλά και όλη την πόλη. Το έργο περιλαμβάνει απορρύπανση, απαλλοτριώσεις 85 στρεμμάτων, νέα δίκτυα, εκτεταμένο πράσινο, δημιουργία γηπέδου και εγκαταστάσεων Ερασιτέχνη, νέα πάρκα με πράσινο 1,5 φορά όσο ο Εθνικός Κήπος, 3.600 δέντρα και 97.200 θάμνους, νέους δρόμους, πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, ενώ η Ιερά Οδός θα έχει νέα πεζοδρόμια 20 μ., ποδηλατόδρομο και σύγχρονες προδιαγραφές βιώσιμης κινητικότητας.

Στη διαβούλευση για την 5η Δημοτική Κοινότητα, ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στα αντιπλημμυρικά έργα στη Ριζούπολη (προϋπολογισμός 1,2 εκατομμυρίου ευρώ), τα οποία ξεκίνησαν στο τέλος του 2024 και βρίσκονται σε εξέλιξη, τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την οικολογική αποκατάσταση ρέματος Ποδονίφτη (αποτύπωση επικίνδυνων σημείων πλημμύρας, θερμών περιοχών και φυσικών διαδρομών νερού) και την πράσινη αναβάθμιση του 'Αλσους Προφήτη Ηλία, η οποία περιλαμβάνει φυτεύσεις, ανακατασκευή παιδικής χαράς, ράμπες ΑμεΑ, καταγραφή και αξιοποίηση υπόγειων νερών.

«Η Αθήνα που ονειρευόμαστε γίνεται πράξη με τη δύναμη της συμμετοχής των πολιτών. Αλλάζουμε κάθε γειτονιά, προσθέτουμε πράσινο, ζωντανό πολιτισμό και σύγχρονες υποδομές σε κάθε γωνιά της πόλης», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων και πρόσθεσε: «Η Διπλή Ανάπλαση φέρνει ένα νέο πάρκο μεγαλύτερο από τον Εθνικό Κήπο, χιλιάδες δέντρα και θάμνους, γήπεδα και χώρους αναψυχής για όλους».

Από τη μεριά της, η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας Μάρω Ευαγγελίδου, τόνισε: «Η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων αποδεικνύει ότι οι Αθηναίοι αγκαλιάζουν την ιδέα της "Γειτονιάς των 15 λεπτών". Μέσα από τα εργαστήρια συγκεντρώνουμε προτάσεις, που μετατρέπονται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ώστε κάθε δημόσιος χώρος να είναι πιο πράσινος, πιο βιώσιμος και πιο φιλικός προς όλους».

3η Δημοτική Κοινότητα - Έργα & Παρεμβάσεις

- Επιστολή στον ΟΣΕ για άμεση φύλαξη, αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδοσήμανσης στην αφύλακτη διάβαση της οδού Κωσταντινουπόλεως.

- Μνημείο για τους νεκρούς των Τεμπών «Το Δέντρο των Ψυχών - Η Αρχή» στο πάρκο Ερμού και Πειραιώς.

- Νέο πάρκο σκύλων και πράσινο σημείο δροσισμού με εκνέφωση στο Σεράφειο.

- Κατεδάφιση 14 επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτιρίων και 3 ρυμοτομούμενων κτιρίων.

- Αποκατάσταση φωτισμού εντός της πλατείας Μερκούρη λόγω βανδαλισμού.

- Αντικατάσταση 4.899 φωτιστικών σωμάτων με LED και επισκευή-αποκατάσταση 2.664 σημείων.

- Προμελέτη αποκατάστασης της διατηρητέας βίλας Δουρούτη και του περιβάλλοντος χώρου.

- Νέα παιδική χαρά στο Πάρκο Κονίστρας εντός του 2026.

- Συντηρήσεις / Ανακατασκευές τριών γηπέδων μπάσκετ.

- Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε 40 σχολεία και πυροπροστασία σε 7 σχολικά συγκροτήματα και αποκατάσταση αύλειων χώρων σε 5.

- Σχεδιασμός Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας με 20 στάσεις Νέος Κόσμος - Πετράλωνα - Κεραμεικός, περίπου 5,5 χλμ.

5η Δημοτική Κοινότητα - Έργα & Παρεμβάσεις

- Αποκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στο Πάρκο Θερμίδα.

- Νέα φωτιστικά LED (4.474 σημεία) και αποκατάσταση 2.018 φωτιστικών σωμάτων.

- Ανακατασκευή 6 παιδικών χαρών και παράδοση προσεχώς νέας στην πλατεία Καρκαβίτσα.

- Αποκατάσταση κιν/φου Α-Β στα Πατήσια και περιβάλλοντος χώρου (ολοκλήρωση εργασιών μέχρι τέλος 2025).

- Κατεδάφιση παλαιού Μαρμαράδικου και επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτιρίων.

- Ανακατασκευές 8 αθλητικών χώρων μπάσκετ και βόλεϊ.

- 'Αρσεις 169 εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

- Παρεμβάσεις σε 25 σχολεία (επισκευές, πυροπροστασία, αναβάθμιση αύλειων χώρων).

- Ανακύκλωση βιοαποβλήτων σε καφέ κάδους, τοποθέτηση 84 εξωτερικών κάδων 240lt και διανομή 1.100 καφέ οικιακών κάδων 10lt σε ισάριθμα νοικοκυριά.

- Σχεδιασμός Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας με 26 στάσεις σε Πατήσια - Κυψέλη - Προμπονά, περίπου 5,5 χλμ.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 21:57
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