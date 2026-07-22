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«Φλέγεται» το πετρέλαιο: Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στέλνουν τις τιμές στα ύψη
Εμπορεύματα
15:38 - 22 Ιουλ 2026

«Φλέγεται» το πετρέλαιο: Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στέλνουν τις τιμές στα ύψη

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται σημαντικά την Τετάρτη (22/7), καταγράφοντας άνοδο περίπου 3%, μετά τον ενδέκατο συνεχόμενο γύρο αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε ότι το βασικό σημείο διαφωνίας στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Τεχεράνης παραμένει το καθεστώς του Στενού του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Σε αυτό το πλαίσιο, το διεθνές συμβόλαιο αναφοράς Brent διαμορφώνεται στα 95,18 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 3,48%, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται ανοδικά κατά 3,09% στα 86,95 δολάρια, αντανακλώντας τις αυξανόμενες ανησυχίες των αγορών για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ASEAN στις Φιλιππίνες, ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιδιώκουν μια διπλωματική λύση. Όπως δήλωσε, η Ουάσιγκτον θα επιθυμούσε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει τη στήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων και δεν θα επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων ή των απαραίτητων δυνατοτήτων για την κατασκευή τους.

Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός κατηγόρησε την ιρανική πλευρά ότι παραβίασε μέσα σε δύο εβδομάδες τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο πρόσφατο Μνημόνιο Κατανόησης, τονίζοντας ότι μια συμφωνία παύει να ισχύει όταν δεν τηρούνται οι όροι της. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προστατεύουν τη διεθνή ναυτιλία και κάλεσαν και άλλες χώρες να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή.

Την ίδια στιγμή, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε για ενδέκατη διαδοχική νύχτα επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αποθηκών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αεροπορικών υποδομών και κέντρων επιχειρήσεων, με στόχο –όπως ανέφερε– τη μείωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις μέσω της ανόδου των ενεργειακών τιμών. Αναλυτές της Deutsche Bank εκτιμούν ότι η παρατεταμένη κρίση αυξάνει τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού, ενώ οι αγορές θεωρούν πλέον πιθανότερη μια νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, οι αναλυτές της ING επισημαίνουν ότι οι κίνδυνοι για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν περιορίζονται στη Μέση Ανατολή. Η αναστολή φορτώσεων από τον τερματικό σταθμό CPC στη Μαύρη Θάλασσα, λόγω επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια, απειλεί να περιορίσει και τις εξαγωγές του Καζακστάν, επιβαρύνοντας περαιτέρω μια ήδη εύθραυστη αγορά ενέργειας.

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου ενισχύονται κατά 4.93% στα 62,61 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, ο χρυσός κερδίζει 1,48 στα 4.137,05 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι ενισχύεται κατά 1,05% στα 59,71 δολάρια, ενώ ο χαλκός καταγράφει ζημιές 0,50% στα 6,5 δολάρια.

Τέλος, οσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο υποχωρεί έναντι του ευρώ κατά 0,12% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1412 δολάρια ανά ευρώ. Ταυτοχρονα, ενισχύεται κατά 0,01% στα 1,3371 ανά λίρα. Τέλος, η λίρα ανεβαίνεται έναντι του ευρώ κατά 0,14% στη 0,8536 λίρα ανά ευρώ.

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