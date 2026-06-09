Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα νέα στοιχεία «δείχνουν» τον σύντροφο της 54χρονης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε την Τρίτη (9/6) στον Λόγγο Αιγίου, όπου μία 54χρονη και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Βασικός ύποπτος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της δολοφονημένης γυναίκας, ο οποίος κατά δήλωσή του δεν έχει καμία εμπλοκή, ωστόσο – όπως έχει προκύψει μέχρι τώρα από την έρευνα – βρέθηκε μία μπλούζα του με ίχνη αίματος, ενώ ο ίδιος φέρει αμυχές στα χέρια, που θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλη.

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Σύμφωνα με τα όσα εκτιμούν οι Αρχές, το έγκλημα συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης (9/6), ενώ ο 65χρονος – που ήταν πιθανώς υπό την επήρεια αλκοόλ – φέρεται να είχε έναν έντονο διαπληκτισμό με τον 26χρονο γιο της συντρόφου του, ο οποίος μόλις πριν από δύο ημέρες είχε επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου σπούδαζε.

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Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, ακολούθησε πάλη και συμπλοκή ανάμεσα στους δύο άντρες, κάτι που μαρτυρά η έντονη αναστάτωση στο εσωτερικό του σπιτιού, καθώς έπιπλα, φορητός υπολογιστής, οικιακές συσκευές και άλλα αντικείμενα βρίσκονταν στο πάτωμα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 65χρονος αρχικά σκότωσε τον 26χρονο μέσα στο δωμάτιό του και στη συνέχεια την 54χρονη, η οποία ενδεχομένως ξύπνησε και πήγε να δει συμβαίνει ή πιθανώς να προσπάθησε και να τον αποτρέψει.

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Ο 26χρονος σύμφωνα με τον ιατροδικαστή φέρει και ένα τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι, που δεν επέφερε τον θάνατο, ο οποίος επήλθε λίγο αργότερα από επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, τα θύματα είχαν καταλήξει ήδη από τις 6-7 το πρωί. Ωστόσο, ο 65χρονος ισχυρίζεται πως, ενώ βρισκόταν στο σπίτι εκείνη την ώρα, δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό.

Κατά την εκδοχή που παρουσίασε στις Αρχές, ο ίδιος ξύπνησε γύρω στις 7:30-8:00 και επιχείρησε να ξυπνήσει τη σύντροφό κατά τις 10:00, γιατί είχαν ένα ιατρικό ραντεβού στις 11:00. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν προσπάθησε να μπει στο δωμάτιό της δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα, ενώ την επόμενη φορά που το επιχείρησε τους βρήκε και τους δύο νεκρού και πεσμένους πίσω από την πόρτα.

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