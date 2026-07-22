Σύλληψη 28χρονου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Το βράδυ της Τετάρτης (22/7), οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο δικηγόρος υπέστη θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ διαπιστώθηκαν τραύματα που παραπέμπουν τόσο σε πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια όσο και σε πλήγματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως στην περιοχή του κεφαλιού και του θώρακα.

Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην κατοικία, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο ποινικολόγος άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον δράστη.

Παράλληλα, οι ερευνητές δεν εντόπισαν ενδείξεις ότι ο χώρος είχε ερευνηθεί ή αναστατωθεί, στοιχείο που, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, απομακρύνει το ενδεχόμενο της ληστείας ως βασικού κινήτρου της δολοφονίας.