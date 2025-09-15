Χίος: Σύλληψη δύο Τούρκων με 12.500 λαθραία κινητά - Στο «ραντάρ» της ΕΥΠ για οργανωμένο έγκλημα

Στη σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων, ηλικίας 62 και 72 ετών, προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ). Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για λαθρεμπόριο 12.500 κινητών τηλεφώνων, με την αξία τους να εκτιμάται περίπου στις 695.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος είχε απασχολήσει εδώ και καιρό την ΕΥΠ, καθώς υπήρχαν αναφορές για εμπλοκή του σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε να μεταφέρει χιλιάδες συσκευές κινητής τηλεφωνίας – απλά μοντέλα και όχι smartphones – με σκοπό να τις περάσει από τη Χίο στην Τουρκία. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα τηλέφωνα θα κατέληγαν σε δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος στη γειτονική χώρα.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε ιστιοφόρο με τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.000 κινητά τηλέφωνα διαφόρων εταιρειών, χωρίς τα νόμιμα παραστατικά.

Παράλληλα, σε κλειστό φορτηγάκι τύπου van, που χρησιμοποιούσε ο 62χρονος, εντοπίστηκαν 8.500 ακόμη συσκευές. Οι συσκευές δεν έφεραν κουτιά συσκευασίας ούτε παρελκόμενα, ενώ συνοδεύονταν από δύο φορτωτικές, οι οποίες κρίθηκαν ελλιπείς, αφού δεν είχαν αρίθμηση ούτε στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη.

Η συνολική ποσότητα και η εκτιμώμενη ζημία

Συνολικά κατασχέθηκαν 12.500 κινητά τηλέφωνα, χωρίς τα νόμιμα παραστατικά αγοράς και χωρίς άδεια εξαγωγής από τις τελωνειακές αρχές. Η αξία πώλησης του φορτίου εκτιμάται σε 695.000 ευρώ.

Οι δύο Τούρκοι κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τυχόν διασυνδέσεις τους με οργανωμένα δίκτυα λαθρεμπορίου και εγκληματικές ομάδες στην Τουρκία.