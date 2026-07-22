Politico: Η Ελλάδα μπλόκαρε το πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία το βράδυ της Τετάρτης (22/7) για ένα νέο, ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς η Ελλάδα μπλόκαρε την υιοθέτησή του προκειμένου να προστατεύσει τον κλάδο της ναυτιλίας μεταφοράς καυσίμων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το POLITICO, οι συνομιλίες της Τετάρτης, που ολοκληρώθηκαν μετά τις 19:30, ήταν απλώς η τελευταία από μια σειρά προσπαθειών για την εξασφάλιση της ομόφωνης έγκρισης που απαιτείται για το πακέτο ενεργειακών και εμπορικών μέτρων, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών πόρων που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Το πακέτο παρουσιάστηκε τον Ιούνιο, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειές του έχουν παραταθεί, παρά το γεγονός ότι σημαντικά μέτρα - όπως η απαγόρευση εισαγωγών ρωσικών θαλασσινών και οι περιορισμοί στη χορήγηση θεωρήσεων (βίζας) σε Ρώσους στρατιωτικούς - έχουν ήδη αποδυναμωθεί κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.

Όπως επισημαίνει το POLITICO, η Αθήνα παραμένει αμετακίνητη στην αντίθεσή της απέναντι στην προτεινόμενη απαγόρευση για τις εταιρείες της ΕΕ να μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο προς καταναλωτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο υπερβαίνει όσα είχαν συμφωνήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ότι, σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα συνεχιστεί μέσω της επανεγγραφής των πλοίων σε νηολόγια τρίτων χωρών.

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών θα πραγματοποιήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων το πρωί της Πέμπτης, σε μια προσπάθεια να διασωθεί το πακέτο κυρώσεων, επιβεβαίωσε διπλωμάτης της ΕΕ.

Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε από την πλευρά της την Τετάρτη να επιτραπεί στα ευρωπαϊκά δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου να συνεχίσουν τις εξαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τρίτες χώρες έως τον Ιανουάριο του 2029.

Η πρόταση, την οποία επικαλείται το POLITICO, προβλέπει παράλληλα ανώτατο όριο στις εξαγωγές ρωσικού LNG, καθώς και απαγόρευση σύναψης νέων συμβολαίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες της ΕΕ που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, η ελληνική κυβέρνηση έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τον συμβιβασμό και ζητά εξαίρεση χωρίς χρονικό περιορισμό.

Οι ενστάσεις της Αθήνας

Επισημαίνεται ότι η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Dynagas συγκαταλέγεται στις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως που διαθέτουν δεξαμενόπλοια ενισχυμένα για πλεύση σε πάγους, τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν τον τερματικό σταθμό LNG της Ρωσίας στον Αρκτικό Ωκεανό.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι, εάν η ΕΕ απαγορεύσει στις ευρωπαϊκές εταιρείες να εξάγουν ρωσικό φυσικό αέριο, τα συγκεκριμένα πλοία απλώς θα αλλάξουν νηολόγιο και θα εγγραφούν σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να μειωθεί η δυνατότητα εποπτείας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ελληνικός εμπορικός στόλος, που αριθμεί περισσότερα από 5.000 πλοία, μεταφέρει περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου φορτίου σε όρους βάρους, ποσοστό μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ενώ διαθέτει και τον μεγαλύτερο στόλο μεταφοράς LNG παγκοσμίως ως προς τη μεταφορική του ικανότητα.

Η καθυστέρηση σημαίνει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί να παρατείνει εκ νέου, για σύντομο χρονικό διάστημα, το ανώτατο όριο τιμής που εφαρμόζει στις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Σήμερα, το ρωσικό αργό επιτρέπεται να πωλείται μόνο σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την αγορά. Ωστόσο, η άνοδος των διεθνών τιμών της ενέργειας, ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα οδηγούσε σε αναπροσαρμογή του πλαφόν των 44,10 δολαρίων ανά βαρέλι, επιτρέποντας έτσι στο Κρεμλίνο να αποκομίσει σημαντικά πρόσθετα έσοδα.

Καθώς η επιβολή κυρώσεων απαιτεί ομοφωνία και από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να αξιοποιούν τη συναίνεσή τους ως διαπραγματευτικό εργαλείο, διεκδικώντας ανταλλάγματα σε άλλα ζητήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος συχνά μπλόκαρε αποφάσεις στήριξης προς την Ουκρανία. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκτιμούν ότι η Βουδαπέστη θα είναι λιγότερο παρεμποδιστική υπό τον διάδοχό του, Πέτερ Μάγκιαρ.

Η αρχική πρόταση για το νέο πακέτο κυρώσεων περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ταξιδιωτικούς περιορισμούς για πρώην μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, κυρώσεις σε δεκάδες ακόμη ρωσικές τράπεζες, καθώς και την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ για περίπου 250 επιπλέον φυσικά πρόσωπα.

Η νέα καθυστέρηση φέρνει τις διαπραγματεύσεις κυριολεκτικά στο παρά πέντε, καθώς υπερβαίνει το αρχικά προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του νομοθετικού έργου. Η συνεδρίαση της Τετάρτης είχε αρχικά προγραμματιστεί ως η τελευταία συνάντηση των πρεσβευτών πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου.