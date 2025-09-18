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Όλυμπος: Βρέθηκαν τουλάχιστον 5.000 δενδρύλλια χασίς σε δασώδη περιοχή
Ειδήσεις
20:05 - 18 Σεπ 2025

Όλυμπος: Βρέθηκαν τουλάχιστον 5.000 δενδρύλλια χασίς σε δασώδη περιοχή

Reporter.gr Newsroom
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Σύμπλεγμα φυτειών όπου καλλιεργούνταν μεγάλος αριθμός δενδρυλλίων κάνναβης σε ορεινή και δασώδη περιοχή του Ολύμπου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Πιο αναλυτικά, σε διαμορφωμένο χώρο 6 διαζωμάτων, που εκτείνονταν σε συνολική έκταση περίπου 10 στρεμμάτων και ενώνονταν μεταξύ τους με μονοπάτια που είχαν ανοίξει οι δράστες, βρέθηκαν συνολικά 5.085 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1 έως 3,5 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, βρέθηκαν, εντός αυτοσχέδιου καταλύματος, 8 τσουβάλια με συγκομισμένη ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 24,2 κιλών και κατασχέθηκαν.

Στον χώρο υπήρχε δίκτυο άρδευσης με λάστιχα εκατοντάδων μέτρων και αυτοσχέδιες δεξαμενές νερού, ενώ βρέθηκαν φορητοί ασύρματοι επικοινωνίας, οικιακά σκεύη, καλλιεργητικά εργαλεία και άλλα αντικείμενα.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά και 4 φωτοβολταϊκά πάνελ.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψαν τα στοιχεία ταυτότητας 3 αλλοδαπών ανδρών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος άγνωστων – μέχρι στιγμής – δραστών, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

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