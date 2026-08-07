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Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται
Ειδήσεις
09:04 - 07 Αυγ 2026

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Reporter.gr Newsroom
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Στην Ελλάδα έφτασε το βράδυ της Τετάρτης (6/8) η 46χρονη που κατηγορείται πως εμπλέκεται στην υπόθεση της Marfin, στην επίθεση του Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα.  

Η 46χρονη έφτασε γύρω στις 23:00 το βράδυ από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του «ελληνικού FBI», ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkifp8m033ft?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το πρωί της Παρασκευής (7/8) αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Δεν αποκλείεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη, η οποία ζει εδώ και χρόνια μόνιμα στο Μπράιτον της Βρετανίας, συνελήφθη- μετά από έκδοση ερυθράς αγγελίας της Interpol, στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Μετά τη σύλληψή της δεν είχε ασκήσει ένδικα μέσα κατά της έκδοσή της στην Ελλάδα από τις βρετανικές αρχές.

Οι αρχές την κατηγορούν ότι είχε βοηθητικό ρόλο στην επίθεση κατά της τράπεζας στις 5 Μαΐου 2010.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkif56s52mtd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την επανεξέταση του οπτικού υλικού και την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης εικόνας, εκτιμάται ότι βρισκόταν σε μικρή απόσταση από τον δράστη που έσπασε τη βιτρίνα της τράπεζας πριν εκτοξευθούν οι βόμβες μολότοφ στο εσωτερικό του κτιρίου.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η παρουσία της εντασσόταν στον οργανωμένο σχεδιασμό της επίθεσης.

Η ίδια δηλώνει αθώα και έχει εκφράσει την πρόθεσή της να δώσει εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται δύο ακόμη άτομα, δύο 42χρονοι, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί και θεωρούνται ως οι «φυσικοί αυτουργοί» της επίθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkih19hnspbt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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