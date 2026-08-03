Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Τώρα δεν είναι ώρα για απόδοση ευθυνών, ούτε για δικαιολογίες, αλλά «η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας», τονίζει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στις καταστροφικές πυρκαγιές.

«Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μας πληγώνει. Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, υποδομές. Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη», γράφει ο κ. Τσίπρας στην ίδια ανάρτηση και συνεχίζει:

«Και δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση, τα φυσικά φαινόμενα, τις δυσκολίες που προκαλούν. Αλλά η δραματική ερώτηση. Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αλλάξουμε, για να μη ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψή της.»

«Ωστόσο τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας», υπογραμμίζει ο ίδιος, προσθέτοντας πως:

«Είναι ώρα που το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος. Ώρα που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου, που έπεσαν στη δύσκολη μάχη. Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας.»

{https://x.com/atsipras/status/2084211172513816737}