ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πολεμική Αεροπορία: Συμμετοχή στo NATO Days στην Τσεχία
Ειδήσεις
16:11 - 25 Σεπ 2025

Πολεμική Αεροπορία: Συμμετοχή στo NATO Days στην Τσεχία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, με αεροσκάφη M2000-5 της 114 Πτέρυγας Μάχης στo NATO Days, που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Leos Janacek της Ostrava, στην Τσεχία.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), η φετινή διοργάνωση σηματοδότησε τη συμπλήρωση 25 ετών από την καθιέρωση του θεσμού, με κεντρικό θέμα τη συμμαχική αεροπορική ισχύ και τον εκσυγχρονισμό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μίραν (Fed): Υπερβολικά περιοριστική η πολιτική της Fed - Απαραίτητες πιο βαθιές μειώσεις επιτοκίων
Ειδήσεις

Μίραν (Fed): Υπερβολικά περιοριστική η πολιτική της Fed - Απαραίτητες πιο βαθιές μειώσεις επιτοκίων

Οι γυναίκες δρομείς του Ioannina Lake Run πρωταγωνίστριες στη φωτογραφική έκθεση «Women who inspire» - Ο ΟΠΑΠ τιμά τις γυναίκες που εμπνέουν
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι γυναίκες δρομείς του Ioannina Lake Run πρωταγωνίστριες στη φωτογραφική έκθεση «Women who inspire» - Ο ΟΠΑΠ τιμά τις γυναίκες που εμπνέουν

ΗΠΑ: Ανάπτυξη 3,8% στο β&#039; τρίμηνο – Υποχωρούν οι αιτήσεις ανεργίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ανάπτυξη 3,8% στο β' τρίμηνο – Υποχωρούν οι αιτήσεις ανεργίας

Ιράν: «Απάτη» οι δηλώσεις των ΗΠΑ για διπλωματική λύση στο πυρηνικό πρόγραμμα
Ειδήσεις

Ιράν: «Απάτη» οι δηλώσεις των ΗΠΑ για διπλωματική λύση στο πυρηνικό πρόγραμμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

AUSTRIACARD HOLDINGS: Στο 75,29% η συμμετοχή της DNP μετά τις νέες προσφορές μετοχών
Ανακοινώσεις

AUSTRIACARD HOLDINGS: Στο 75,29% η συμμετοχή της DNP μετά τις νέες προσφορές μετοχών

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους
Ειδήσεις

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Πιερρακάκης: Η αξία συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ εκτοξεύτηκε από €150 εκατ. στα €2,5 δισ.
Πολιτική

Πιερρακάκης: Η αξία συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ εκτοξεύτηκε από €150 εκατ. στα €2,5 δισ.

Μήνυση Γεωργιάδη για τη viral φωτογραφία – «Προέρχεται από τσέχικο site»
Πολιτική

Μήνυση Γεωργιάδη για τη viral φωτογραφία – «Προέρχεται από τσέχικο site»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/07/2026 - 18:10

ΜΕΤΚΑ: Υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 17:58

Fais Group: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της E-TENNIS MAROUSI με την ELSOL

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
13/07/2026 - 17:56

Μήπως τελικά δεν λείπουν οι Έλληνες ναυτικοί;

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:52

Δέκα χρόνια μετά το πραξικόπημα: Η Άγκυρα εξαπολύει νέο πογκρόμ συλλήψεων κατά του δικτύου Γκιουλέν

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:43

ΕΛ.ΑΣ. - ΗΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος

Σχόλια Αγοράς
13/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Διυλιστήρια και ΕΥΔΑΠ συγκράτησαν τις ζημιές - Υποαποδίδει η μεσαία κεφαλαιοποίηση

Οικονομία
13/07/2026 - 17:31

ΤτΕ: Αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το 2027

Εργασιακά
13/07/2026 - 17:20

Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 17:13

Wall Street: Η ένταση ΗΠΑ – Ιράν βυθίζει τις μετοχές τεχνολογίας και εκτοξεύει το πετρέλαιο

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:01

Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Νέα Κερασιά 

Πολιτική
13/07/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:26

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 16:23

Καλοκαιρινές διακοπές διαρκείας από το ΤΖΟΚΕΡ - Σε καταστήματα Allwyn μοιράστηκαν πάνω από 5,1 εκατ. ευρώ

Πολιτική
13/07/2026 - 16:20

Τσίπρας από Λέσβο: Η κτηνοτροφία δίνει μάχη επιβίωσης – Ζητά άμεσες αποζημιώσεις και ανασύσταση των κοπαδιών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 16:15

Οι κάρτες της Πειραιώς τώρα στο Samsung Wallet

Υγεία
13/07/2026 - 16:08

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:07

ΗΑΕ: Άνοιξαν οι κάνουλες - Άλμα 80% στην παραγωγή πετρελαίου μετά την έξοδο από τον OPEC

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:00

New York Times: Δημοσίευμα κάνει λόγο για επαφές του Ισραήλ με τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:49

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι' αυτό

Πολιτική
13/07/2026 - 15:39

Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:37

Πάνω από 10000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη σε μία εβδομάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 15:20

Στο μικροσκόπιο οι τιμές των καυσίμων – Εντός της εβδομάδας το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις

Εργασιακά
13/07/2026 - 15:04

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:03

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:50

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Πυρά» κατά της ΓΣΕΕ - Μιλά για μόνιμη εργασία, αλλά εφαρμόζει εργολαβίες και προχωρά σε απολύσεις

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:42

ΕΕ: «Φρένο» στα social media για τους ανηλίκους – Υποχρεωτική γονική επίβλεψη έως τα 13 προτείνει η φον ντερ Λάιεν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 14:40

Bureau Veritas: Η ενεργειακή διαχείριση στρατηγικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/07/2026 - 14:25

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/07/2026 - 14:22

VW: Πάνω από 50% αυξήθηκαν οι παραγγελίες ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:10

Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του Gov.gr wallet

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ