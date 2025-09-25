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Οι γυναίκες δρομείς του Ioannina Lake Run πρωταγωνίστριες στη φωτογραφική έκθεση «Women who inspire» - Ο ΟΠΑΠ τιμά τις γυναίκες που εμπνέουν
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:05 - 25 Σεπ 2025

Οι γυναίκες δρομείς του Ioannina Lake Run πρωταγωνίστριες στη φωτογραφική έκθεση «Women who inspire» - Ο ΟΠΑΠ τιμά τις γυναίκες που εμπνέουν

Reporter.gr Newsroom
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Με εικόνες που αποτυπώνουν δύναμη, πάθος και αυθεντικότητα, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn και Μεγάλος Χορηγός του Ioannina Lake Run 2025, παρουσίασε την ξεχωριστή φωτογραφική έκθεση «Women who inspire», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης στο γυναικείο αθλητισμό.

Πρωταγωνίστριες της φωτογραφικής έκθεσης, που φιλοξενήθηκε στην γκαλερί «Τεχνοχώρος» στα Ιωάννινα, ήταν οι γυναίκες δρομείς του Ioannina Lake Run, τις οποίες απαθανάτισε με τον φακό του ο καταξιωμένος αθλητικός φωτογράφος, Άγγελος Ζυμάρας.

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Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης «Women Who Inspire» που παρουσίασε ο ΟΠΑΠ στο Ioannina Lake Run

Δείτε το βίντεο από τα εγκαίνια της έκθεσης:

«Γυναίκες που εμπνέουν μέσα από κάθε φωτογραφία»

«Η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερη, καθώς μέσα από κάθε φωτογραφία βλέπουμε γυναίκες που εμπνέουν. Είμαστε υπερήφανοι που τιμάμε τις γυναίκες δρομείς και τον δυναμισμό τους», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer, Φώτης Ζησιμόπουλος, στα εγκαίνια της έκθεσης.

Από την πλευρά του, ο φωτογράφος Άγγελος Ζυμάρας δήλωσε: «Το Ioannina Lake Run είναι μια οικογένεια και πλέον αισθάνομαι μέλος της. Οι δρομείς μου δίνουν αυτές τις εικόνες. Απλοί άνθρωποι που βγάζουν συναίσθημα».

Ο διευθυντής του Ioannina Lake Run, Ηλίας Σπυριούνης, υπογράμμισε: «Δεν είναι απλά μια απεικόνιση της στιγμής. Ο Άγγελος Ζυμάρας, ο καλλιτέχνης, ο φωτογράφος, είναι αυτός που βάζει την υπογραφή του».

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Η ομάδα του ΟΠΑΠ

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