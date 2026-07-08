AUSTRIACARD HOLDINGS: Στο 75,29% η συμμετοχή της DNP μετά τις νέες προσφορές μετοχών

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τα άρθρα 130 επ. του Αυστριακού Νόμου περί Χρηματιστηρίου («Börsegesetz 2018»), ότι η Εταιρία έλαβε στις 6 Ιουλίου 2026 γνωστοποίηση («Γνωστοποίηση») από την εταιρία Dai Nippon Printing Co., Ltd, Τόκιο, Ιαπωνία («DNP»), σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή της DNP σε δικαιώματα ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών/άλλων μέσων της Εταιρίας ανήλθε σε 27.370.878 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 75,29% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση της DNP, «Στις 13 Μαΐου 2026 η Dai Nippon Printing Co., Ltd. υπέβαλε γνωστοποίηση σε σχέση με τη συμφωνία ανέκκλητης δέσμευσης αναφορικά με το 74,58% των μετοχών, με τον Νικόλαο Λύκο ως πωλητή και την Dai Nippon Printing Co., Ltd. ως αγοραστή, οι οποίες μετοχές στη συνέχεια προσφέρθηκαν στη δημόσια πρόταση εξαγοράς. Με βάση τις πληροφορίες που έλαβε η Dai Nippon Printing Co., Ltd., μέτοχοι στελέχη της διοίκησης που αντιπροσωπεύουν ένα πρόσθετο 0,71% προσέφεραν τις μετοχές τους στη δημόσια πρόταση εξαγοράς στις 3 Ιουλίου 2026. Κάθε τέτοια αγορά υπόκειται σε προϋποθέσεις και αιρέσεις εκπλήρωσης και ο διακανονισμός θα λάβει χώρα σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρότασης εξαγοράς». Σημειώνεται περαιτέρω ότι σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση, η DNP δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δεν ελέγχει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην Εταιρία.