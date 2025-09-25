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Μίραν (Fed): Υπερβολικά περιοριστική η πολιτική της Fed - Απαραίτητες πιο βαθιές μειώσεις επιτοκίων
Ειδήσεις
16:07 - 25 Σεπ 2025

Μίραν (Fed): Υπερβολικά περιοριστική η πολιτική της Fed - Απαραίτητες πιο βαθιές μειώσεις επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Έντονο προβληματισμό για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ εξέφρασε το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλεκτός του Τραμπ, Στίβεν Μίραν, προειδοποιώντας ότι η αμερικανική οικονομία κινδυνεύει εάν η Fed δεν κινηθεί ταχύτερα με πιο επιθετικές μειώσεις επιτοκίων.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business, ο Μίραν, ο οποίος διορίστηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για ακόμα μία φορά τάχθηκε υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, χαρακτήρισε το τρέχον εύρος επιτοκίων 4% - 4,25% «υπερβολικά περιοριστικό», επισημαίνοντας ότι βρίσκεται πολύ πάνω από το «ουδέτερο επίπεδο», δηλαδή το σημείο ισορροπίας όπου η νομισματική πολιτική ούτε επιταχύνει ούτε περιορίζει την ανάπτυξη.

«Όσο πιο αργά γίνουν οι προσαρμογές, τόσο αυξάνονται οι κίνδυνοι. Όταν η πολιτική είναι τόσο περιοριστική, η οικονομία γίνεται πιο ευάλωτη σε αρνητικά σοκ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Fed προχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη μείωση επιτοκίων για το 2025, κατά 25 μονάδες βάσης. Ωστόσο, ο Μίραν διαφώνησε με την απόφαση, υποστηρίζοντας πως έπρεπε να υιοθετηθεί μεγαλύτερη μείωση, της τάξης του 0,5%, ώστε να επιταχυνθεί η επιστροφή στο «ουδέτερο» σημείο.

Αντίθετα, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, και η πλειοψηφία των αξιωματούχων της Κεντρικής Τράπεζας εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Εκτιμούν ότι οι δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να συνεχίσουν να πιέζουν τον πληθωρισμό, ενώ ταυτόχρονα η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια κόπωσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Μίραν επιμένει ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν θα πρέπει να καθυστερήσουν τη δράση της Fed. Αντίθετα, προτείνει μια σειρά από ταχύτερες μειώσεις, της τάξης των 50 μονάδων βάσης η καθεμία, ώστε να αποκατασταθεί σύντομα η ισορροπία.

«Μπορούμε να φτάσουμε πολύ γρήγορα στο ουδέτερο επίπεδο με λίγες αποφασιστικές κινήσεις και στη συνέχεια να κινηθούμε πιο προσεκτικά», τόνισε.

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