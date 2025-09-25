Μίραν (Fed): Υπερβολικά περιοριστική η πολιτική της Fed - Απαραίτητες πιο βαθιές μειώσεις επιτοκίων

Έντονο προβληματισμό για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ εξέφρασε το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλεκτός του Τραμπ, Στίβεν Μίραν, προειδοποιώντας ότι η αμερικανική οικονομία κινδυνεύει εάν η Fed δεν κινηθεί ταχύτερα με πιο επιθετικές μειώσεις επιτοκίων.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business, ο Μίραν, ο οποίος διορίστηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για ακόμα μία φορά τάχθηκε υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, χαρακτήρισε το τρέχον εύρος επιτοκίων 4% - 4,25% «υπερβολικά περιοριστικό», επισημαίνοντας ότι βρίσκεται πολύ πάνω από το «ουδέτερο επίπεδο», δηλαδή το σημείο ισορροπίας όπου η νομισματική πολιτική ούτε επιταχύνει ούτε περιορίζει την ανάπτυξη.

«Όσο πιο αργά γίνουν οι προσαρμογές, τόσο αυξάνονται οι κίνδυνοι. Όταν η πολιτική είναι τόσο περιοριστική, η οικονομία γίνεται πιο ευάλωτη σε αρνητικά σοκ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Fed προχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη μείωση επιτοκίων για το 2025, κατά 25 μονάδες βάσης. Ωστόσο, ο Μίραν διαφώνησε με την απόφαση, υποστηρίζοντας πως έπρεπε να υιοθετηθεί μεγαλύτερη μείωση, της τάξης του 0,5%, ώστε να επιταχυνθεί η επιστροφή στο «ουδέτερο» σημείο.

Αντίθετα, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, και η πλειοψηφία των αξιωματούχων της Κεντρικής Τράπεζας εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Εκτιμούν ότι οι δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να συνεχίσουν να πιέζουν τον πληθωρισμό, ενώ ταυτόχρονα η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια κόπωσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Μίραν επιμένει ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν θα πρέπει να καθυστερήσουν τη δράση της Fed. Αντίθετα, προτείνει μια σειρά από ταχύτερες μειώσεις, της τάξης των 50 μονάδων βάσης η καθεμία, ώστε να αποκατασταθεί σύντομα η ισορροπία.

«Μπορούμε να φτάσουμε πολύ γρήγορα στο ουδέτερο επίπεδο με λίγες αποφασιστικές κινήσεις και στη συνέχεια να κινηθούμε πιο προσεκτικά», τόνισε.