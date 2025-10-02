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Focus Bari: Τρεις στους τέσσερις Έλληνες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε προσωπική οικονομική κρίση
Ειδήσεις
15:25 - 02 Οκτ 2025

Focus Bari: Τρεις στους τέσσερις Έλληνες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε προσωπική οικονομική κρίση

Reporter.gr Newsroom
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Έξι στους δέκα πολίτες παγκοσμίως θεωρούν ότι οι χώρες τους κινούνται σε λάθος κατεύθυνση, με τους Έλληνες να είναι πολύ ανήσυχοι και να φοβούνται, εκτός των άλλων, και για τον κίνδυνο παγκόσμιας ύφεσης, με την πλειονότητα των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι ήδη η οικονομική της κατάσταση έχει επιδεινωθεί.  

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ευρήματα της έρευνας «Global Public Confidence», στην οποία συμμετείχε η Focus Bari, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο διεθνές δίκτυο IRIS (International Research Institutes)· μία έρευνα που σχετίζεται με τα κρίσιμα σύγχρονα ζητήματα και υλοποιήθηκε σε 21 χώρες.

Τι ανησυχεί, λοιπόν, περισσότερο τους πολίτες παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα; Από την έρευνα προέκυψαν συνοπτικά τα εξής:

Κρίση εμπιστοσύνης διεθνώς: Έξι στους δέκα πολίτες παγκοσμίως θεωρούν ότι οι χώρες τους κινούνται σε λάθος κατεύθυνση - στην Ελλάδα, η απαισιοδοξία είναι ακόμη πιο έντονη.

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Παγκόσμια ύφεση και αβεβαιότητα: Ένας στους δύο βλέπει την εθνική του οικονομία να εξασθενεί· στην Ελλάδα η ανησυχία είναι πιο διάχυτη, με την πλειοψηφία να δηλώνει ότι βιώνει ήδη ύφεση.

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Πίεση στα νοικοκυριά – περικοπές στην καθημερινότητα: Το υψηλό κόστος ζωής οδηγεί σε παγκόσμιες περικοπές, κυρίως ρούχα, φαγητό έξω και τρόφιμα. Αν και κοινό φαινόμενο, η ένταση διαφέρει ανά χώρα, με την Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τις μεγαλύτερες περικοπές.

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Χαμηλή αυτοπεποίθηση και ανασφάλεια των Ελλήνων: Μόνο ένας στους τέσσερις Έλληνες δηλώνει, ότι μπορεί να αντεπεξέλθει σε προσωπική οικονομική κρίση, ενώ οι πολίτες εμφανίζονται πιο προσεκτικοί από ποτέ στη διαχείριση των οικονομικών τους.

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