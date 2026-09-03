Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα σε βάρος του Νταβούτογλου για «εξύβριση» του Ερντογάν

Στο στόχαστρο της τουρκικής Δικαιοσύνης βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, καθώς η εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του για φερόμενη «εξύβριση του Προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η έρευνα αφορά αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, συνδέεται με βίντεο από παλαιότερη δημόσια τοποθέτηση του Νταβούτογλου, το οποίο επανήλθε τις τελευταίες ημέρες στο προσκήνιο και αναπαράγεται εκ νέου στο διαδίκτυο.

Στο επίμαχο βίντεο, ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στο κυβερνών AKP, κάνοντας αναφορές σε παράνομα κέρδη και καταγγέλλοντας, κατά τους ισχυρισμούς που του αποδίδονται, ότι ευνοήθηκαν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Ερντογάν.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να υποστηρίζει ότι είχε προειδοποιήσει στελέχη του AKP να μην αποκομίζουν παράνομα κέρδη, ενώ στη συνέχεια αναφέρεται σε πλουτισμό του περιβάλλοντος του προέδρου, στον διορισμό συγγενικού του προσώπου σε υπουργική θέση και σε προνομιακές σχέσεις με εργολάβους.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας, η οποία εξετάζει εάν συνιστούν ποινικά κολάσιμη προσβολή του Τούρκου προέδρου.

Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης

Η τουρκική νομοθεσία προβλέπει ποινή φυλάκισης από ένα έως τέσσερα έτη για την εξύβριση του Προέδρου της Δημοκρατίας, εφόσον στοιχειοθετηθεί η σχετική αξιόποινη πράξη.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον λόγω της προηγούμενης σχέσης του Νταβούτογλου με το κυβερνών AKP. Ο ίδιος είχε διατελέσει πρωθυπουργός της Τουρκίας από το 2014 έως το 2016, πριν αποχωρήσει από το κόμμα.

Το 2019 ίδρυσε το Κόμμα του Μέλλοντος (Gelecek Partisi), ενώ τον περασμένο Ιούλιο ανακοίνωσε την απόφασή του να τερματίσει την πολιτική του δραστηριότητα. Στις 22 Αυγούστου, το κόμμα που είχε ιδρύσει διαλύθηκε.

Η νέα εισαγγελική έρευνα έρχεται, επομένως, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρώην πρωθυπουργός έχει απομακρυνθεί από την ενεργό πολιτική σκηνή, ενώ οι τουρκικές Αρχές εξετάζουν τις επίμαχες δηλώσεις που επανήλθαν στο προσκήνιο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.