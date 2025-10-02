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Η Ελλάδα «απαντά» στη τουρκική NAVTEX για το «Πίρι Ρέις» με αντι-NAVTEX
Ειδήσεις
23:41 - 02 Οκτ 2025

Η Ελλάδα «απαντά» στη τουρκική NAVTEX για το «Πίρι Ρέις» με αντι-NAVTEX

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα απάντησε στην τουρκική οδηγία για έρευνες στο Βόρειο Αιγαίο με την έκδοση αντι-NAVTEX, τονίζοντας ότι οι περιοχές που δεσμεύτηκαν από την Άγκυρα βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και στην αρμοδιότητα του σταθμού Λήμνου.

Η τουρκική NAVTEX αφορούσε δραστηριότητες του ερευνητικού πλοίου «Πίρι Ρέις», ωστόσο η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι αναφερόμενες θέσεις είναι σε τμήμα θαλάσσιας ζώνης που υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της.

Η ελληνική NAVTEX αναφέρει:

«Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός έχει εκδώσει NAVTEX που αφορά επιστημονική έρευνα, μέρος της οποίας είναι μη εξουσιοδοτημένο, καθώς οι σχετικές θέσεις βρίσκονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον, αρκετές από αυτές εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του ελληνικού συστήματος NAVTEX, όπου ο σταθμός Λήμνου είναι η μόνη αρμόδια αρχή. Η τουρκική NAVTEX πρέπει να ακυρωθεί έως τις 14 Οκτωβρίου 2025».

Το πλήρες αγγλικό κείμενο της ελληνικής NAVTEX:

ZCZC LA13
021735 UTC OCT 25
LIMNOS STATION NAVWARN 165/25
NORTH AEGEAN SEA

  1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER IA68-0947/25 WHICH IS REFFERING TO SCIENTIFIC RESEARCH PART OF WHICH IS UNAUTHORISED AS THE RELEVANT POSITIONS LIE OVER GREEK CONTINENTAL SHELF.
  2. MOREOVER, A NUMBER OF THESE POSITIONS FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, WHERE LIMNOS NAVTEX STATION IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES THEREIN.
  3. CANCEL THIS MESSAGE ON 142100Z OCT 25
    NNNN
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