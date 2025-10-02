Η Ελλάδα «απαντά» στη τουρκική NAVTEX για το «Πίρι Ρέις» με αντι-NAVTEX

Η Ελλάδα απάντησε στην τουρκική οδηγία για έρευνες στο Βόρειο Αιγαίο με την έκδοση αντι-NAVTEX, τονίζοντας ότι οι περιοχές που δεσμεύτηκαν από την Άγκυρα βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και στην αρμοδιότητα του σταθμού Λήμνου.

Η τουρκική NAVTEX αφορούσε δραστηριότητες του ερευνητικού πλοίου «Πίρι Ρέις», ωστόσο η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι αναφερόμενες θέσεις είναι σε τμήμα θαλάσσιας ζώνης που υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της.

Η ελληνική NAVTEX αναφέρει:

«Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός έχει εκδώσει NAVTEX που αφορά επιστημονική έρευνα, μέρος της οποίας είναι μη εξουσιοδοτημένο, καθώς οι σχετικές θέσεις βρίσκονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον, αρκετές από αυτές εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του ελληνικού συστήματος NAVTEX, όπου ο σταθμός Λήμνου είναι η μόνη αρμόδια αρχή. Η τουρκική NAVTEX πρέπει να ακυρωθεί έως τις 14 Οκτωβρίου 2025».

Το πλήρες αγγλικό κείμενο της ελληνικής NAVTEX:

ZCZC LA13

021735 UTC OCT 25

LIMNOS STATION NAVWARN 165/25

NORTH AEGEAN SEA