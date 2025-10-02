Χαμάς: Θα ζητήσει τροποποιήσεις στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Η Χαμάς θα απαιτήσει σημαντικές αναθεωρήσεις στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά είναι πιθανό να αποδεχτεί το σχέδιο τις επόμενες ημέρες ως βάση για νέες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με αναλυτές και πηγές που επικαλείται ο Guardian.

Ο Τραμπ έθεσε προθεσμία «τριών ή τεσσάρων ημερών» από την Τρίτη (30/9) για να δώσει η Χαμάς την απάντησή της στο σχέδιό του, το οποίο στοχεύει να τερματίσει το διετή πόλεμο στη Γάζα και να επιτρέψει μια προφανώς αόριστη διεθνή διοίκηση του κατεστραμμένου εδάφους, ή «να πληρώσει στην κόλαση».

Ο Μκαϊμάρ Αμπουσάντα, πολιτικός επιστήμονας από τη Γάζα με έδρα το Κάιρο, δήλωσε ότι η Χαμάς πρέπει τώρα να «επιλέξει μεταξύ του κακού και του χειρότερου». «Αν πουν «όχι», όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Τραμπ, αυτό δεν θα είναι καλό και θα επιτρέψει στο Ισραήλ να κάνει ό,τι χρειάζεται για να τελειώσει αυτό. Θα πουν «ναι, αλλά χρειαζόμαστε αυτό και εκείνο», δήλωσε ο Αμπουσάντα.

Ο Χιου Λόβατ, ανώτερος ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, τόνισε ότι θα είναι πολύ δύσκολο για τη Χαμάς να αποδεχτεί τους όρους χωρίς όρους. «Αυτό είναι κατανοητό. Το κείμενο στερείται λεπτομερειών. Αλλά τότε οτιδήποτε άλλο εκτός από την πλήρη και τελική αποδοχή θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της Χαμάς από το Ισραήλ, την κυβέρνηση Τραμπ και πιθανώς τους Ευρωπαίους», είπε.

Η πρόταση του Τραμπ θα απαιτήσει από τους μαχητές να απελευθερώσουν όλους τους Ισραηλινούς ομήρους εντός 72 ωρών από την έναρξη της εκεχειρίας, τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων σε μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος της περιμέτρου και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Απαιτεί, επίσης, από το Ισραήλ να απελευθερώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, πολλοί από τους οποίους εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, κάτι που η Χαμάς θα μπορούσε να παρουσιάσει ως σημαντική νίκη.

Μια άλλη ανησυχία για τη Χαμάς είναι η ασαφής υπόσχεση για αποχώρηση του Ισραήλ, αν και η σαφής δήλωση ότι δεν θα υπάρξει προσάρτηση ή κατοχή της Γάζας από το Ισραήλ έγινε δεκτή με ικανοποίηση από μια πηγή κοντά στη Χαμάς. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι διαιρέσεις εντός της Χαμάς είναι συχνά υπερβολικές. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματική διαίρεση μεταξύ της Γάζας, της Δυτικής Όχθης και της ηγεσίας στο εξωτερικό. Όλοι συμφωνούν να αντιταχθούν στον αφοπλισμό, επειδή ο ένοπλος αγώνας είναι ένα βαθύτατο στοιχείο της φύσης και της ταυτότητάς τους», δήλωσε ο Michael Milshtein, εμπειρογνώμονας σε θέματα Χαμάς στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Η Χαμάς έχει υποστεί σοβαρές απώλειες στον πόλεμο, με χιλιάδες μαχητές νεκρούς και σχεδόν όλους τους ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες της να έχουν εξοντωθεί. Έκθεση της ACLED κατέγραψε ότι τουλάχιστον 40 διοικητές και βασικά στελέχη του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές από το Μάρτιο μέχρι τώρα. Ωστόσο, η οργάνωση συνεχίζει τις επιχειρήσεις και διατηρεί θραύσματα διακυβέρνησης σε περιοχές της Γάζας, ενώ στρατολογεί χιλιάδες νέους μαχητές, παρά την έλλειψη εξοπλισμού και εμπειρίας.

Ο Milshtein τόνισε ότι, παρά τις μεγάλες απώλειες —με το 90% των διοικητών να έχουν σκοτωθεί, το 97% των ρουκετών να έχουν καταστραφεί ή εκτοξευθεί και το 40% του δικτύου τούνελ να παραμένει— η Χαμάς έχει προσαρμοστεί και επιβιώσει. Ωστόσο, υπάρχουν τάσεις αντίθεσης στο σχέδιο Τραμπ, ειδικά από τη στρατιωτική πτέρυγα και νεότερους μαχητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τον αγώνα. «Η άποψή τους είναι ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει στρατηγικές δυσκολίες… Έτσι, για αυτούς, είναι απλώς θέμα ποιος θα αντέξει περισσότερο», είπε ο Λόβατ.