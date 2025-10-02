ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα ρεκόρ στη Wall Street παρά το shutdown - Απώλειες άνω του 1,5% για το πετρέλαιο
Χρηματιστήρια
23:31 - 02 Οκτ 2025

Νέα ρεκόρ στη Wall Street παρά το shutdown - Απώλειες άνω του 1,5% για το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε θετικό έδαφος έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση της Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να έχουν ανοδική τροχιά και τους S&P 500 και Nasdaq να «πιάνουν» νέα ρεκόρ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,17% στις 46.519,72 μονάδες, ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,06% στις 6.715,35 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,39% και διαμορφώθηκε στις 22.844,05 μονάδες.

Επηρεάζοντας αρνητικά το κλίμα, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο CNBC ότι το ΑΕΠ ενδέχεται να «υποστεί πλήγμα» ως αποτέλεσμα της τρέχουσας διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης. Οι δηλώσεις του ενίσχυσαν τους φόβους των επενδυτών ότι η οικονομική απόδοση των ΗΠΑ θα υποστεί μεγαλύτερο πλήγμα όσο περισσότερο διαρκεί η διακοπή λειτουργίας.

Η διακοπή λειτουργίας ξεκίνησε μετά την αποτυχία των Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων να τηρήσουν την προθεσμία της Τρίτης για την επίτευξη συμφωνίας που θα εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί του έδωσαν μια «πρωτοφανή ευκαιρία» να μειώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

«Η διακοπή λειτουργίας φαίνεται να εξελίσσεται όπως αναμενόταν, με τις δύο πλευρές να προτιμούν να μιλάνε η μία στην άλλη μέσω μικροφώνων αντί να διαπραγματευτούν έναν πραγματικό προϋπολογισμό που θα χρηματοδοτεί την κυβέρνηση μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Μπράιαν Μάλμπερι, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου πελατών στη Zacks Investment Management. «Οι αγορές θα το ανεχθούν για λίγες ημέρες, αλλά αν η κυβέρνηση καταφέρει να μειώσει διάφορα υπουργεία, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μακροπρόθεσμα θετικό, αλλά βραχυπρόθεσμα αρνητικό».

Αν και ιστορικά η αγορά δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από τα κλεισίματα της κυβέρνησης, οι επενδυτές παρακολουθούν πιο προσεκτικά αυτό το κλείσιμο, δεδομένης της πιο ασταθούς πολιτικής και μακροοικονομικής συγκυρίας, των αυξημένων αποτιμήσεων της αγοράς και των επιπέδων συγκέντρωσης εν μέσω της ανόδου που οδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη και των συνεχιζόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Στα «κόκκινα» πετρέλαιο και χρυσός

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Δεκέμβριο, έκλεισαν την ημέρα με απώλειες 1,56% και διαμορφώθηκαν στα 64,33 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι τιμές του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Νοέμβριο, υποχώρησαν κατά 1,73% στα 60,71 δολάρια.

Τέλος, ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,40% και διαμορφώθηκε στα 3,882.00 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 23:33
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Global Sumud Flotilla: Πάνω από 400 ακτιβιστές συνελήφθησαν
Ειδήσεις

Global Sumud Flotilla: Πάνω από 400 ακτιβιστές συνελήφθησαν

Χαμάς: Θα ζητήσει τροποποιήσεις στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Ειδήσεις

Χαμάς: Θα ζητήσει τροποποιήσεις στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά το «παράθυρο» διαλόγου ΗΠΑ – Ιράν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά το «παράθυρο» διαλόγου ΗΠΑ – Ιράν

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα
Ειδήσεις

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 22:00

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Υγεία
20/07/2026 - 21:30

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 21:21

Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

Ειδήσεις
20/07/2026 - 20:56

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 20:37

Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
20/07/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες

Εργασιακά
20/07/2026 - 20:12

Υποχρεωτικά μέτρα προστασίας εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
20/07/2026 - 20:00

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 19:45

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

Πολιτική
20/07/2026 - 19:07

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 18:37

Alpha Trust: Έναρξη διαπραγμάτευσης 73.200 νέων μετοχών στο ΧΑ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 18:30

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

Magazino
20/07/2026 - 18:23

Πώς η FIFA μετέτρεψε το Μουντιάλ σε μηχανή δισεκατομμυρίων

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 17:55

Συνεδρίαση ισορροπίας στο ΧΑ: Οι αγοραστές αντιστέκονται, αλλά η αγορά δοκιμάζεται

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:48

Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν

Πολιτική
20/07/2026 - 17:38

ΕΛΑΣ: 5+1 παρεμβάσεις για τη Δημόσια Παιδεία – Κατάργηση πανελλαδικών και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Φορολογία
20/07/2026 - 17:28

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
20/07/2026 - 17:09

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:02

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 16:56

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:46

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Πολιτική
20/07/2026 - 16:45

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:41

Επίσημα στο τιμόνι της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ – Ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:39

Εθνική Τράπεζα: Βραβεύτηκε για 2η διαδοχική χρονιά ως «Best Investment Bank for Financing Solutions in Greece»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ