Barilla Hellas: Στα €139,6 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Ισχυρότερη κερδοφορία και επενδύσεις στην Ελλάδα

Ανοδικά κινήθηκε η δραστηριότητα της Barilla Hellas κατά τη χρήση του 2025, με την εταιρεία να καταγράφει αύξηση του κύκλου εργασιών και αισθητή ενίσχυση της κερδοφορίας της, παρά τις πιέσεις που εξακολούθησαν να ασκούν ο πληθωρισμός και οι προκλήσεις στον κλάδο των τροφίμων.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα €139,6 εκατ. το 2025, έναντι €133,8 εκατ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 4,3%.

Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη θετική πορεία της Barilla Hellas σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους και έντονων πιέσεων στην αγορά τροφίμων, ενώ παράλληλα συνοδεύτηκε από σημαντική βελτίωση των επιδόσεων σε επίπεδο κερδοφορίας.

Η ανάπτυξη προήλθε σε σημαντικό βαθμό από την πορεία κατηγοριών προϊόντων πέραν των ζυμαρικών, καθώς και από τη θετική συνεισφορά των εξαγωγών.

Στην αγορά ζυμαρικών, η Barilla Hellas κατέγραψε αύξηση του όγκου πωλήσεων, η οποία ωστόσο δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση του τζίρου, καθώς οι μέσες τιμές πώλησης κινήθηκαν χαμηλότερα. Με βάση τα ετήσια στοιχεία της Nielsen, η εταιρεία διατήρησε την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά ζυμαρικών, τόσο σε όρους όγκου όσο και αξίας.

Ενισχύθηκε η κερδοφορία

Παράλληλα με την αύξηση των πωλήσεων, βελτιώθηκαν σημαντικά οι βασικοί δείκτες κερδοφορίας.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε το 2025 σε €63,4 εκατ., έναντι €58,1 εκατ. το 2024, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν στα €8,3 εκατ., από €6,7 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας δημιουργεί μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδιασμού της εταιρείας, με τη Barilla Hellas να δίνει έμφαση τόσο στην ενίσχυση των εμπορικών της σημάτων όσο και στην αναβάθμιση των παραγωγικών και αποθηκευτικών υποδομών της.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις στην ελληνική αγορά, με παρεμβάσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις και στις υποδομές αποθήκευσης, ενώ προχωρά και σε έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής δραστηριότητας.

Έμφαση στις εξαγωγές και τη διαφοροποίηση

Σημαντικό ρόλο στην πορεία της Barilla Hellas διαδραμάτισε και η ενίσχυση του εξαγωγικού της αποτυπώματος, καθώς η εταιρεία επιχειρεί να αξιοποιήσει το παραγωγικό της αποτύπωμα στην Ελλάδα και στο ευρύτερο περιφερειακό δίκτυο του ομίλου.

Παράλληλα, η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου πέραν της βασικής δραστηριότητας των ζυμαρικών αποτελεί μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησης της εταιρείας, σε μια αγορά όπου οι μεταβολές στις καταναλωτικές συνήθειες και η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα επηρεάζουν τη ζήτηση.

Για το επόμενο διάστημα, η Barilla Hellas εκτιμά ότι το διεθνές περιβάλλον θα παραμείνει αβέβαιο, με το κόστος ενέργειας, τις πληθωριστικές πιέσεις, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις αυξήσεις του μισθολογικού κόστους να εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον κλάδο των τροφίμων.

Παρά τις προκλήσεις, η εταιρεία εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, στηριζόμενη στη λειτουργική της επίδοση, στα ισχυρά εμπορικά σήματα, στο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και στην παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Carlo Mereghetti: Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ελληνική αγορά

Ο CEO της Barilla Hellas, Carlo Mereghetti, δήλωσε: «Το 2025, η Barilla Hellas κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις και απέδειξε την ανθεκτικότητά της σε ένα απαιτητικό εξωτερικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτή η δυναμική μάς επιτρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τα εμπορικά μας σήματα και τους πελάτες μας, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε περαιτέρω τις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις, τις ενεργειακές μας δυνατότητες και τις υποδομές αποθήκευσης.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην ελληνική αγορά, στους ανθρώπους και τους συνεργάτες μας, καθώς και στη δημιουργία βιώσιμης, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης».