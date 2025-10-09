Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 54 νέοι σταθμοί τηλεοπτικής κάλυψης σε απομονωμένες περιοχές της χώρας

Με στόχο να διασφαλιστεί ότι κάθε γωνιά της χώρας θα έχει πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στην προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (ΣΣΚ) για τη διανομή τηλεοπτικού σήματος σε Λευκές Περιοχές μέσω της τεχνολογίας της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής».

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει τόσο στην άρση του ψηφιακού αποκλεισμού των μόνιμων κατοίκων απομονωμένων περιοχών που σήμερα δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη, όσο και στη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 22,7 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, ώστε οι λεγόμενες «Λευκές Περιοχές» να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλους τους ελληνικούς ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία 54 Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης σε κρίσιμες περιοχές της χώρας — συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου — εξασφαλίζοντας έτσι την καθολική πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «Προμηθεύς» του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με κωδικό διαγωνισμού 383051 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 7η Νοεμβρίου 2025.

Αναθέτουσα Αρχή και φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), ο τεχνολογικός βραχίονας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού μπορείτε να το δείτε εδώ.