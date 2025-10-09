ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 54 νέοι σταθμοί τηλεοπτικής κάλυψης σε απομονωμένες περιοχές της χώρας
Ειδήσεις
15:14 - 09 Οκτ 2025

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 54 νέοι σταθμοί τηλεοπτικής κάλυψης σε απομονωμένες περιοχές της χώρας

Reporter.gr Newsroom
Με στόχο να διασφαλιστεί ότι κάθε γωνιά της χώρας θα έχει πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στην προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (ΣΣΚ) για τη διανομή τηλεοπτικού σήματος σε Λευκές Περιοχές μέσω της τεχνολογίας της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής».

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει τόσο στην άρση του ψηφιακού αποκλεισμού των μόνιμων κατοίκων απομονωμένων περιοχών που σήμερα δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη, όσο και στη διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 22,7 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, ώστε οι λεγόμενες «Λευκές Περιοχές» να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλους τους ελληνικούς ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία 54 Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης σε κρίσιμες περιοχές της χώρας — συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου — εξασφαλίζοντας έτσι την καθολική πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «Προμηθεύς» του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με κωδικό διαγωνισμού 383051 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 7η Νοεμβρίου 2025.

Αναθέτουσα Αρχή και φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), ο τεχνολογικός βραχίονας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού μπορείτε να το δείτε εδώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 15:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων
Επιχειρήσεις

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Στρατηγική συνεργασία METLEN και Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στρατηγική συνεργασία METLEN και Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπαστεργίου: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα ενσωματώσουν την ευρωπαϊκή προσέγγιση age verification στο «KidsWallet»
Πολιτική

Παπαστεργίου: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα ενσωματώσουν την ευρωπαϊκή προσέγγιση age verification στο «KidsWallet»

Διαθέσιμη η νέα υπηρεσία ψηφιακής βεβαίωσης και συνυπογραφής εγγράφων στο gov.gr - Η βασική καινοτομία
Ειδήσεις

Διαθέσιμη η νέα υπηρεσία ψηφιακής βεβαίωσης και συνυπογραφής εγγράφων στο gov.gr - Η βασική καινοτομία

Προσωπικός αριθμός: Παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου για την έκδοσή του μέσω του myInfo
Ειδήσεις

Προσωπικός αριθμός: Παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου για την έκδοσή του μέσω του myInfo

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Η Ελλάδα στην πρωτοπορία των κβαντικών επικοινωνιών στην Ευρώπη
Τεχνολογία

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Η Ελλάδα στην πρωτοπορία των κβαντικών επικοινωνιών στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 16:59

Δούκας: Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιος κόμβος βιώσιμης κινητικότητας με το «UCI Forum 2026»

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:52

Η Γάζα σε σταυροδρόμι: Εκεχειρία με ρήγματα και πολλά ερωτηματικά

Πολιτική
09/10/2025 - 16:52

Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) για δηλώσεις Ζαχάροβα: Ρωσικός και τουρκικός αναθεωρητισμός συμπορεύονται

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:48

Έκρηξη σε κέντρο της Orange στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες και μαζική διακοπή υπηρεσιών

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:37

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:35

Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
09/10/2025 - 16:34

Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:22

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Πολιτική
09/10/2025 - 16:19

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 16:15

Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:06

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:05

Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»

Πολιτική
09/10/2025 - 16:02

Κατσέλη: Ο Τσίπρας μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

Οικονομία
09/10/2025 - 15:53

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:34

Θρήνος στη Μπόκα Τζούνιορς: Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Μιγκέλ Ρούσο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:29

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος 0,58% στις τιμές καταναλωτικών αγαθών το Σεπτέμβριο

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 15:28

Déjà vu: Ο Καμμένος θα έβλεπε νέα συνεργασία με τον Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/10/2025 - 15:25

Changan Automobile: Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα τα Deepal S07 & Deepal S05

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:18

Αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Γάζα: Προγραμματισμένη αποστολή φαρμάκων, όχι απελευθέρωση ομήρων

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 54 νέοι σταθμοί τηλεοπτικής κάλυψης σε απομονωμένες περιοχές της χώρας

Πολιτική
09/10/2025 - 15:13

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 14:59

Στρατηγική συνεργασία METLEN και Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:49

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:33

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:31

Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Πολιτική
09/10/2025 - 14:29

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:22

Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks

Υγεία
09/10/2025 - 14:22

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ