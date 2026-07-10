Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Στην έκδοση νέας πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση έργων ψηφιακού εκσυγχρονισμού σε 35 Δήμους της χώρας, προχώρησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα έργα έχουν στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αναβάθμιση της ποιότητας των δημοτικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείου βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Με τη συμμετοχή τους στην πρόσκληση, οι Δήμοι θα μπορούν να αναπτύξουν ή να αναβαθμίσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινή συναλλαγή των πολιτών με δεκάδες δημοτικές υπηρεσίες, να δημιουργήσουν σύγχρονες πλατφόρμες και εφαρμογές κινητών για την πορεία παρακολούθησης και διαχείρισης αιτημάτων, καθώς και να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Πιο αναλυτικά, προβλέπονται έργα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία και τη διαχείριση κρίσεων, υπηρεσίες απομακρυσμένης φροντίδας και τηλεϊατρικής για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και εφαρμογές που αναδεικνύουν την Ιστορία, τον Πολιτισμό και τον τουριστικό πλούτο κάθε περιοχής, όπως για παράδειγμα, διαδραστικοί χάρτες, ψηφιακές πύλες πληροφόρησης, θεματικές διαδρομές, εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, αλλά και δράσεις ψηφιοποίησης ιστορικού και πολιτιστικού αρχείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης, στην προστασία των πληροφοριακών συστημάτων των Δήμων, στη διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών τους και στη δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης και συντήρησης των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, ώστε οι νέες υπηρεσίες να παραμείνουν λειτουργικές και αξιόπιστες σε βάθος χρόνου.

Με τη νέα αυτή πρόσκληση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίζει να επενδύει σε έργα που δημιουργούν πιο ανθεκτικές, σύγχρονες και λειτουργικές πόλεις, με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες του κάθε πολίτη.