ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους
Πολιτική
09:13 - 10 Ιουλ 2026

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην έκδοση νέας πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση έργων ψηφιακού εκσυγχρονισμού σε 35 Δήμους της χώρας, προχώρησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα έργα έχουν στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αναβάθμιση της ποιότητας των δημοτικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείου βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Με τη συμμετοχή τους στην πρόσκληση, οι Δήμοι θα μπορούν να αναπτύξουν ή να αναβαθμίσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινή συναλλαγή των πολιτών με δεκάδες δημοτικές υπηρεσίες, να δημιουργήσουν σύγχρονες πλατφόρμες και εφαρμογές κινητών για την πορεία παρακολούθησης και διαχείρισης αιτημάτων, καθώς και να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Πιο αναλυτικά, προβλέπονται έργα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία και τη διαχείριση κρίσεων, υπηρεσίες απομακρυσμένης φροντίδας και τηλεϊατρικής για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και εφαρμογές που αναδεικνύουν την Ιστορία, τον Πολιτισμό και τον τουριστικό πλούτο κάθε περιοχής, όπως για παράδειγμα, διαδραστικοί χάρτες, ψηφιακές πύλες πληροφόρησης, θεματικές διαδρομές, εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, αλλά και δράσεις ψηφιοποίησης ιστορικού και πολιτιστικού αρχείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης, στην προστασία των πληροφοριακών συστημάτων των Δήμων, στη διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών τους και στη δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης και συντήρησης των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, ώστε οι νέες υπηρεσίες να παραμείνουν λειτουργικές και αξιόπιστες σε βάθος χρόνου.

Με τη νέα αυτή πρόσκληση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίζει να επενδύει σε έργα που δημιουργούν πιο ανθεκτικές, σύγχρονες και λειτουργικές πόλεις, με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες του κάθε πολίτη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ
Ειδήσεις

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα
Οικονομία

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο
Υγεία

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός
Επιχειρήσεις

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις ΤΝ με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα
Πολιτική

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις ΤΝ με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη
Πολιτική

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:30

ΕΣΕΕ: Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/07/2026 - 10:26

The Ellinikon Sports Park: Ένα νέο αθλητικό σημείο αναφοράς στο Ελληνικό - Οι στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 10:22

Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:17

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

Πολιτική
10/07/2026 - 10:16

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:15

Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:08

Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:07

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ