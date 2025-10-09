ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων
Επιχειρήσεις
14:49 - 09 Οκτ 2025

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Reporter.gr Newsroom
Την ουσιαστική λειτουργικότητα του πλαστικού ως υλικού συσκευασίας τροφίμων επισημαίνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων. 

Ο ΣΒΠΕ υπογραμμίζει τη σημασία της επάρκειας, της ασφάλειας και της προσιτής τιμής των τροφίμων, τονίζοντας ότι η συσκευασία παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων, όπως οι υψηλές τιμές, η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων, καθώς και η βιώσιμη αποθήκευση και μεταφορά τους.

Η πλαστική συσκευασία, σχεδιασμένη για τη διατήρηση, προστασία και μεταφορά τροφίμων, εξακολουθεί να αποτελεί μια ιδιαίτερα αποδοτική και οικονομική επιλογή, με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με άλλα υλικά συσκευασίας. Πολλές εταιρείες του κλάδου τροφίμων έχουν διαπιστώσει στην πράξη τη δυσκολία αντικατάστασης του πλαστικού χωρίς απώλειες στην ποιότητα ή στη διάρκεια ζωής των προϊόντων τους.

Παράλληλα, το μικρότερο βάρος του υλικού συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά τη μεταφορά, γεγονός που ενισχύει την περιβαλλοντική του υπεροχή. Το ζήτημα αυτό αναδεικνύεται και σε σχετικό podcast του BBC World Service («The Food Chain / The Packaging Problem»), όπου παρουσιάζονται οι σύγχρονες προκλήσεις της αλυσίδας τροφίμων και ο ρόλος της συσκευασίας.

Σύμφωνα με το ΣΒΠΕ, το πλαστικό αποδεικνύεται ουσιαστικό και αναντικατάστατο στις εφαρμογές συσκευασίας τροφίμων, εξαιτίας των εξής πλεονεκτημάτων:

  • Ασφάλεια και διατήρηση τροφίμων,
  • Μείωση περιβαλλοντικών ρύπων κατά τη μεταφορά,
  • Χαμηλό κόστος που συμβάλλει στην προστασία του καταναλωτή από την ακρίβεια,
  • Μικρότερο αποτύπωμα CO₂ καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, συμβάλλοντας στους στόχους για μηδενικό άνθρακα έως το 2050.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι το βασικό ερώτημα δεν είναι η αναγκαιότητα του πλαστικού, αλλά ο σωστός τρόπος χρήσης του και η υπεύθυνη διαχείρισή του μετά την κατανάλωση.

Με το βλέμμα στραμμένο στην κυκλική οικονομία

Η ενίσχυση της κουλτούρας επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης της πλαστικής συσκευασίας τροφίμων αποτελεί «κλειδί» για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο ΣΒΠΕ τονίζει πως η εκπαίδευση και η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας (reusability - recycling) αποτελούν υποχρέωση των δημόσιων φορέων, ενώ η συνεργασία Πολιτείας, επιχειρήσεων και κοινωνίας των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Η ελληνική βιομηχανία πλαστικών, ένας κλάδος με σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, εκφράζει τη βούλησή της για συνεχή και ουσιαστικό διάλογο με στόχο τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΒΠΕ διοργανώνει το ετήσιο διεθνές συνέδριο «Plastainability 2025 powered by Protergia», που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Η εκδήλωση, που υποστηρίζεται από τη METLEN Energy & Metals, θα αποτελέσει αφετηρία για διάλογο και συνεργασία γύρω από τις προοπτικές της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης μετάβασης του κλάδου.

