Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα (23/6), εκδήλωση για το Ελληνικό Κτηματολόγιο στο Ωδείο Αθηνών, με τίτλο: «Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών, σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Απόστολος Μαγγηριάδης, παρουσιάστηκε η πορεία του έργου, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και η επόμενη ημέρα του Ελληνικού Κτηματολογίου ως κρίσιμη εθνική ψηφιακή υποδομή για την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια, την οικονομία και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτος, η Γενική Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης Εύη Δραμαλιώτη, ο Γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος και ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. Γιώργος Πιτσιλής.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε: «Ένα έργο, το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Αυτό οφείλεται, πρώτα και πάνω απ’ όλα, στη διοίκηση και στους εργαζόμενους του Ελληνικού Κτηματολογίου, αλλά και σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες που από το 2019 και μετά δεν το έβαλαν κάτω και ξεπέρασαν εμπόδια τα οποία φαίνονταν, τουλάχιστον όταν μάς εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός πριν από επτά χρόνια, στην κυριολεξία αξεπέραστα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά ίσως και η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου εστίασε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ακίνητο στη χώρα διαθέτει πλέον τον δικό του κτηματολογικό αριθμό (ΚΑΕΚ), γεγονός που ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και την προστασία της ιδιοκτησίας. «Δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2019 η κτηματογράφηση βρισκόταν μόλις στο 38%, ενώ σήμερα έχει φτάσει στο 99%, αντιλαμβάνεται το μέγεθος της προσπάθειας», τόνισε. Επεσήμανε δε, ότι η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και η ψηφιοποίηση των αρχείων αποτέλεσαν δύο εμβληματικά ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία επέτρεψαν την επιτάχυνση ενός έργου εθνικής σημασίας. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην ψηφιοποίηση των αρχείων, σημείωσε ότι «οι 612 εκατομμύρια σελίδες που έχουν ψηφιοποιηθεί, αποτελούν ένα τεράστιο έργο. Για τα έργα αυτά χρησιμοποιώ πλέον μια νέα μονάδα μέτρησης. Τον... γύρο του κόσμου!!! Αν λοιπόν βάλουμε δίπλα-δίπλα τις σελίδες που ψηφιοποιήθηκαν, κάνουμε τέσσερις (4) φορές τον γύρο αυτό». Όπως επεσήμανε επίσης, σήμερα οι 100 εφαρμογές του Κτηματολογίου και τα 300 TB αρχείων φιλοξενούνται στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud), διασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία, χωρίς προβλήματα και χωρίς πτώση της απόδοσης των συστημάτων, ακόμη και σε ώρες αιχμής.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου στάθηκε και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι εργασίες που απαιτούσαν πολλές ώρες μπορούν πλέον να ολοκληρώνονται σε ελάχιστα λεπτά, ενώ υπογράμμισε ότι «η πραγματική επιτυχία είναι ότι η ψηφιοποίηση φέρνει διαφάνεια». Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, τόνισε: «Δεν ήρθαμε σήμερα για να πανηγυρίσουμε, αλλά για να αναδείξουμε τη δουλειά που έγινε και να συμφωνήσουμε στα επόμενα βήματα. Να ολοκληρώσουμε την κτηματογράφηση και τις περαιώσεις αλλά και να επιταχύνουμε την επίλυση των εκκρεμοτήτων, ειδικά σε αυτές τις λίγες περιοχές που υπάρχουν ακόμη καθυστερήσεις».

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, αρμόδιος για θέματα του Κτηματολογίου, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ανέδειξε τη διαδρομή του έργου «Από το πρόβλημα στη λύση» και την επιτάχυνση που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα γυρίζει οριστικά σελίδα και κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών». Όπως επεσήμανε, η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό έργο, αλλά μια βαθιά πολιτική επιλογή που αποδεικνύει ότι η χώρα μπορεί να λύνει προβλήματα που για χρόνια θεωρούνταν άλυτα, τονίζοντας: «βάζουμε τέλος στις γκρίζες ζώνες και χτίζουμε ένα κράτος με κανόνες, διαφάνεια και αξιοπιστία». Υπογράμμισε επίσης, ότι το Κτηματολόγιο ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών, μειώνει τη διοικητική αβεβαιότητα και δημιουργεί ένα σταθερό περιβάλλον για επενδύσεις και ανάπτυξη, ενώ παράλληλα μετασχηματίζει τη λειτουργία του κράτους μέσα από την ψηφιοποίηση και τις νέες υποδομές.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επεσήμανε: «Το Κτηματολόγιο, μια από τις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις, περνάει από τη φάση της διαρκούς εξαγγελίας στη φάση της ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας. Χαίρομαι που τους 18 μήνες που είχα την αρμοδιότητα για το Κτηματολόγιο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κτηματογράφηση αυξήθηκε από το 28% το καλοκαίρι του 2019 στο 65% το Δεκέμβριο του 2020, για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η πλήρης ολοκλήρωση του Κτηματολογίου μέσα στο 2026 δημιουργεί ασφάλεια και σαφήνεια για τους ιδιοκτήτες, τους επαγγελματίες και το κράτος, ενώ δίνει ώθηση στις επενδύσεις και την ανάπτυξη».

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σημείωσε: «Η προσπάθεια αυτή θέτει τις αναγκαίες βάσεις για άλλη μία σημαντική μεταρρύθμιση που είναι σε εξέλιξη: τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης. Ένα ψηφιακό one stop shop, το gov.gr για τις πολεοδομίες, που θα αποτελέσει ένα μοναδικό σημείο αναφοράς για το ακίνητο. Στην ίδια κατεύθυνση θεσμοθετήσαμε προ ημερών την κωδικοποίηση της χωροταξίας και της πολεοδομίας “Νικόλαος Ταγαράς”. Γιατί η πολυνομία για εμάς δεν είναι άλλο ένα νομικό πρόβλημα. Για τη Νέα Δημοκρατία, η πολυνομία είναι ένας αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία, στις επενδύσεις και στην παραγωγικότητα. Ένας φόρος που δεν εισπράττεται από το κράτος, αλλά πληρώνεται καθημερινά από την κοινωνία. Και είναι ένας ακόμη φόρος που μειώνει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μαζί με τους άλλους 83 φόρους που μειώσαμε τα τελευταία επτά χρόνια».

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Αθανάσιος Λίπας υπογράμμισε ότι «κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών και ταυτόχρονα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο θεσμικής και αναπτυξιακής προοπτικής», επισημαίνοντας τη σημασία της μετάβασης από ένα ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς, σε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα.

Η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου, Ολυμπία Μαρκέλλου ανέφερε: «το Κτηματολόγιο εισέρχεται πλέον στη φάση της πλήρους λειτουργίας του, με έμφαση στη διαχείριση των δεδομένων, τη συνεχή ενημέρωση και την παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και επαγγελματίες».