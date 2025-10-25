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Συμπλοκή μεταξύ ενός 50χρονου με αστυνομικούς στην Καλλιθέα - Δύο τραυματίες
Ειδήσεις
10:59 - 25 Οκτ 2025

Συμπλοκή μεταξύ ενός 50χρονου με αστυνομικούς στην Καλλιθέα - Δύο τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Συμπλοκή, η οποία επέφερε τον τραυματισμό δύο ατόμων, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (25/10) στην Καλλιθέα.  

Το περιστατικό συνέβη αφού αστυνομικοί περιπολικού της άμεσης δράσης εντόπισαν έναν 50χρονο ημεδαπό που προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με μαχαίρι.

Στην προσπάθειά τους να τον σταματήσουν, δέχτηκαν επίθεση, με συνέπεια τον τραυματισμό του ενός αστυνομικού στον αριστερό βραχίονα.

Ο δεύτερος αστυνομικός, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επίθεση, προέβη σε βολή ακινητοποίησης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δράστη στο δεξί κάτω άκρο.

Στο σημείο του περιστατικού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους δυο τραυματίες, το δράστη και τον αστυνομικό, ενώ διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό.

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