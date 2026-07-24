Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην σύντροφό της – Έχασε το μωρό

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 21ης Ιουλίου, γύρω στις 22:30, όταν ο νεαρός άνδρας μετέβη στο σπίτι της 37χρονης, όπου φέρεται να τη γρονθοκόπησε και τη χτύπησε επανειλημμένα με κλωτσιές, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο «Αττικόν», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε έκτακτη καισαρική. Ωστόσο, το έμβρυο δεν τα κατάφερε.
Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη την Πέμπτη (23/7) στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία.